الفلفل الأسود والخروع للعناية بشعرك

يمكن استخدام خلطات طبيعية للعناية بشعرك وإعادة ترميمه، واليوم نقدم إليكِ خلطة الفلفل الأسود للشعر، وهي لها تأثير رائع على شعرك حيث إنّها تغير مظهره بشكل ملحوظ ليصبح ناعما وكثيفا.
المكونات
- كوب زيت خروع.
- كوب زيت زيتون.
- كوب زيت صبار.
- كوب زنجبيل طازج مبشور.
- 20 حبة هيل.
- 20 حبة قرنفل.
- 20 حبة فلفل أسود.
- 6 فصوص ثوم.
طريقة التطبيق:
- اخلطي المكونات جيدا مع بعضها.
- ضعي المكونات في علبة زجاجية نظيفة واحفظيها بالثلاجة لمدة أسبوع كامل لاستخدامها لاحقا.
- صفِّي الزيت من الحبوب والزنجبيل وفصوص الثوم بواسطة مصفاة معدنية مبطنة بقطعة قماش نظيفة.
- ضعي الزيت الناتج على شعركِ من الجذور حتى الأطراف مع تدليك الجذور جيدا.
- غطِّي شعركِ بغطاء بلاستيكي لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء البارد والصابون اللطيف.
- احتفظي بالمتبقي من كمية الزيت لاستخدامها 3 مرات أسبوعيا على مدار 3 أشهر.