الفلفل الأسود والخروع للعناية بشعرك

يمكن استخدام خلطات طبيعية للعناية بشعرك وإعادة ترميمه، واليوم نقدم إليكِ خلطة الفلفل الأسود للشعر، وهي لها تأثير رائع على شعرك حيث إنّها تغير مظهره بشكل ملحوظ ليصبح ناعما وكثيفا.

المكونات

- كوب زيت خروع.

- كوب زيت زيتون.

- كوب زيت صبار.

- كوب زنجبيل طازج مبشور.

- 20 حبة هيل.

- 20 حبة قرنفل.

- 20 حبة فلفل أسود.

- 6 فصوص ثوم.