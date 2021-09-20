تفاصيل فستان زفاف ليلي كولينز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 02:14 مساء
ليلي كولينز (الإنترنت)

بعد أن أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لأناقته وجماله، كشفت الممثلة الإنجليزية ليلي كولينز تفاصيل فستان زفافها، الذي صممه لها خصيصا مصمم الأزياء رالف لورين.

كتبت كولينز عبر حسابها بتطبيق Instagram: «شكرًا لك رالف لورين على العمل معي عن كثب لأحلم بهذا الفستان السحري، إنه مزيج حلمي المطلق بين أمريكا الغربية والفيكتورية البريطانية».

وتابعت: «صُنعت كل التفاصيل يدويا بعناية على مدار ما يقرب من 200 ساعة، وكانت كل التفاصيل مثالية من الدانتيل إلى الزهور الصغيرة المزيّنة بكريستالات سواروفسكي وبتلات الأورجانزا الحريرية». وذلك وفقا لموقع «جمالك».
واختتمت كاتبة: «إنه أجمل ثوب لا ينسى ارتديته على الإطلاق ولم أكن أتخيله بأي طريقة أخرى».

وكان كولينز وماكدويل أعلنا علاقتهما في 2019، ثم أعلنا خطبتهما رسميا في 2020، فيما أُعلن زواجهما في بداية سبتمبر الجاري.
 

ليلي كولينز (الإنترنت)
ليلي كولينز (الإنترنت)
ليلي كولينز (الإنترنت)
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