عروض الأزياء تعود إلى لندن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 04:03 مساء
من عرض أزياء، 17 سبتمبر 2021 ، لأزياء المصمم البريطاني مارك فاش ضمن أسبوع الموضة في لندن (أ ف ب)

انطلق أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية، الجمعة، حاملًا أملاً لقطاع الأزياء بعد رفع معظم القيود التي فُرضت للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

ففي فبراير الفائت، أقيم أسبوع الموضة في لندن بنسق افتراضي بالكامل نظراً إلى حظر تنظيم عروض بحضور الجمهور في ظل الإغلاق التام، وفق «فرانس برس».

أما هذه المرة ، «فيعود هذا الحدث الدولي ليجسّد إعادة فتح الأنشطة الثقافية في لندن بعد طول انتظار»، بحسب هيئة «بريتيش فاشن كاونسيل» الممثلة للقطاع.

ويشمل برنامج الأيام الخمسة المخصصة لتشكيلة ربيع 2022 وصيفها 28 عرضًا، بينها لمصممين معروفين كالبريطاني إدوارد كراتشلي أو الصربية روكساندا أو الإيرلندية سيمون روشا التي تحتفل علامتها التجارية بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

وبدا لافتاً غياب اسمين بارزين هما عضو فرقة «سبايس غيرلز» السابقة مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، ودار «بوربوري».

واستُهل الأسبوع الجمعة بعرض للمصمم سول ناش (28 عامًا) شمل تشكيلة ملابس رياضية يستعيد من خلالها سنوات مراهقته في هاكني، أحد أحياء شمال شرق لندن.

وتطبع حرية الحركة أزياء ناش، وهو أيضًا راقص ومصمم رقص، ويتجسد ذلك في قطع انسيابية بأكمام أو أغطية للرأس قابلة للإزالة. وأجرى ناش تعديلات على القميص القصير الأكمام الذي يشكّل جزءًا لا يتجزأ من الزي المدرسي الإنكليزي توفر إطلالة أنيقة ومريحة.

أما تشكيلة إدوارد كراتشلي، فتميزت بأسلوب مختلف كليًا، يطغى عليه طابع الفخامة، من خلال فساتين منتفخة باللون الأخضر الليموني أو بطبعات الأزهار.

مواهب ناشئة
وخلافًا لبعض المصممين الذين قدموا عروضًا حيّة، آثرَ البعض الآخر عرض تشكيلاتهم بناء على موعد فقط، أو على شكل مقاطع فيديو يمكن مشاهدتها على منصة أسبوع الموضة التي أطلقت في يونيو 2020 بهدف التكيف مع السياق الصحي.

فالمصمم الأميركي البالغ 32 عامًا مايكل هالبيرن عرضَ تشكيلة براقة تتألف من فساتين مزينة بالترتر أو مغطاة بالريش، في مقطع فيديو قصير صُور في دار «رويال أوبرا هاوس» الملكية للأوبرا، وتولى فيه الراقصون مهمة العارضين.

وستكون 131 علامة تجارية حاضرة في حدث عالم الأزياء اللندني الذي يلي أسبوع الموضة في نيويورك ويسبق نظيره في ميلانو.

ومن بين المواهب الناشئة المشاركة فيه المصممة الألبانية التي تتخذ من لندن مقرًا لها ننسي دوياكا، في أول عرض على الإطلاق لأزياء مؤسِسة الماركة التي تحمل الاسم نفسه.

وهذه المصممة (27 عامًا) خريجة مدرسة «سنترال ساينت مارتينز» المرموقة للأزياء في لندن ، وفازت أخيرًا بجائزة «إل في إم إتش» للمواهب الشابة بعدما نالت تصاميمها الفاتنة وفساتينها السوداء إعجاب لجنة التحكيم.

ويأمل قطاع صناعة الأزياء في بريطانيا الذي بلغ عدد العاملين فيه نحو 890 ألفًا العام 2019 في أن ينتعش بعد ما عاناه خلال الجائحة.

وأظهرت البيانات التي وفرتها «أكسفورد إيكونوميكس» أن القطاع الإبداعي يمكن أن يتعافى بشكل أسرع من اقتصاد المملكة ككل في حال توافرت «الاستثمارات المناسبة».

وتوقعت هذه الدراسة التي أعدّت لحساب اتحاد الصناعات الإبداعية نموًا يزيد على 25 في المئة بحلول العام 2025 لقطاع الصناعات الإبداعية ومساهمة قدرها 132.1 مليار جنيه إسترليني (180 مليار دولار) في اقتصاد المملكة المتحدة - أي أعلى من العام 2020 بنحو 28 مليار جنيه إسترليني.

وفي يوليو الفائت، أعلنت شركة «بوربوري» أن مبيعاتها خلال الربع الأول من العام عادت إلى مستوى ما قبل الجائحة. أما حركة المبيعات في أوروبا، فبقيت تعاني من قلة السياح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟