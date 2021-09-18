خلطة البزار والفازلين لتقشير البشرة

يحتوي البزار على مضادات الأكسدة (الإنترنت)

يتميز البزار (الكركم) بمحتواه من مضادات الأكسدة وقدرته على العمل كمضاد للالتهابات لكن فوائده تتجاوز ذلك بكثير.

وهنا نتعرف على فوائد البزار للوجه، وكذلك طريقة تحضير خلطة البزار والفازلين لتقشير البشرة، وفق «سوبر ماما».

ومن أهم فوائد البزار للوجه:

إبطاء تلف الخلايا بفضل احتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

تحسين نسيج الجلد؛ لذا يستخدم على نطاق واسع كمقشر للبشرة.

علاج حالات التهاب الجلد، مثل حب الشباب وجفاف الجلد والصدفية والإكزيما.

تقليل التصبغ وتوحيد لون البشرة.

علاج الصدفية عن طريق التحكم في الالتهابات والأعراض الأخرى بفضل خصائص الكركم (البزار) المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

المساعدة على التئام الجروح، عن طريق تقليل الالتهاب والأكسدة ما يؤدي لالتئام الجروح بشكل أسرع بفضل مادة الكركمين الموجودة في البزار.

المساعدة على منح البشرة توهجًا وبريقًا للبشرة، ما قد ينعش بشرتك أيضًا ويبرز جمالها الطبيعي.