الياباني نيغو المدير الفني الجديد لدار «كنزو»

المصمم نيغو في نيويورك، 9 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» للماركات الفاخرة تعيين المصمّم الياباني نيغو مديرًا فنيًا لدار «كنزو» محلّ فيليبي أوليفييرا باتيستا الذي تنحّى عن هذا المنصب في يونيو.

وكانت دار «كنزو» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش» والتي أسسها سنة 1970 الياباني كنزو تاكادا الذي تُوفيّ في أكتوبر الماضي، إثر إصابته بـ«كوفيد-19» قد كشفت في الربيع عن انتهاء عقدها مع المصمّم البرتغالي فيليبي أوليفييرا باتيستا في أواخر يونيو، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «إل في إم إتش» في بيان، الأربعاء، تعيين نيغو مديرًا فنيًا للدار، على أن يستلم مهامه في العشرين من سبتمبر.

اشتهر نيغو، واسمه الحقيقي توموياكي ناغاو، في أوساط ما يُعرف بأزياء الشارع (ستريتوير) بفضل ماركته «إيه بايثينغ إيب». وأطلق علامته الخاصة للملابس في طوكيو سنة 1993 وتعاون مع كبار الأسماء في مجال الموضة، وعلى رأسهم فيرجيل أبلوه المدير الفني لمجموعات «لوي فويتون» الرجالية.

وقال نيغو في البيان: «ولدتُ في السنة التي فتح فيها تاكادا كنزو أوّل متجر له في باريس. وكلانا تخرّج من مدرسة الموضة عينها في طوكيو. وفي العام 1993، عندما انضمّ كنزو إلى إل في إم إتش، خضتُ غمار الموضة».

وأكد أن «إحياء الروحية التي تميّز دراية تاكادا كنزو لصنع تصاميم جديدة للماركة هو أكبر تحدٍّ في مسيرتي الممتدّة على ثلاثين عامًا».