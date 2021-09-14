طرق منزلية لتحضير تونر البشرة المختلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:58 مساء

البشرة المختلطة هي مثل ما يوحي اسمها خليط بين نوعين من البشرة وهما البشرة الدهنية والبشرة الجافة.
فإذا كنتِ صاحبة هذا النوع من البشرة، فأنتِ حتمًا عليكِ اتّباع روتين عناية خاصّ بالبشرة المختلطة واللجوء إلى مستحضرات تونر تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وخالية من الزيوت وذلك لتفادي جفاف البشرة على الخدّين والتخلّص من إفراز الزيوت في مناطق أخرى من الوجه مثل الـ T Zone.

أمّا في حال كنت تفضّلين تحضير تونر طبيعي للبشرة المختلطة بنفسك في المنزل، فسنقدّم لكِ أهم الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها تعرفي عليها معنا واتبعي خطوات تحضيرها وذلك وفقا لموقع «احكي».

الحليب وماء الورد
- اخلطي 4 ملاعق حليب سائل وملعقة من العسل وأضيفي إليها ربع كوب من ماء الورد.
- امزجيها جيدًا ثم بللّي قطنة بالمزيج ومرّريها على بشرتك.
- يمكنك الاحتفاظ بالتونر لعدة أيام في الثلاجة للاستخدام اليومي.

الجلسرين وماء الورد
- اخلطي 5 مل من خل التفاح والجلسرين إلى كل 30 مل من ماء الورد.
- اغمسي قطعة من القطن في المزيج وضعيه على الوجه النظيف بأكمله واتركيه على الوجه حتّى يجف وحده.
- كرّري هذه الطريقة مرة أو مرتين في اليوم.

عصير الليمون والشاي الأسود
- اخلطي 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع 5 ملاعق كبير من الشاي الأسود مع بعضها بشكل جيد.
- ضعي المزيج في زجاجة ويُستخدم عند الحاجة.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند
- اخلطي كمية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع بعضها بشكل جيد.
- قومي بتدليك الوجه جيدًا بالمزيج مدّة 30 ثانية.
- اغمسي قطعة قطنية بماء معتدل الحرارة، وقومي بتربيتها على الوجه لإزالة الزيت الزائد.
- اتركي ما تبقى من الزيت مدّة 15-30 ثانية، ثمّ قومي بإزالة ما تبقّى باستخدام منشفة جافة وبرفق.
- امسحي الزيت برفق بالمنشفة بدون الحاجة لإزالته تمامًا.
 

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