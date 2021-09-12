النشا والزبادي لتفتيح البشرة

النشا من مواد المطبخ الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت، والتي يمكن من خلالها الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وحيوية، واليوم سنتعرف على مجموعة ماسكات النشا لتفتيح البشرة وفقًا لموقع «الموضوع».



ماسك النشا والزباي لتفتيح الجسم

- يتم خلط ملعقتي زبادي مع ملعقة نشا و1/2 ملعقة عصير ليمون، بعدها يوضع الماسك على الجسم ويترك لنحو 20 دقيقة، ثم يشطف بماء فاتر ويكرر مرتين أسبوعيًّا.



ماسك النشا والبطاطا لتفتيح الجسم

- تضاف ملعقة صغيرة من النشا إلى ملعقة صغيرة من الحليب المجفف وشرحة من البطاطا المهروسة، بعدها يطبق الماسك على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة، وبعدها يشطف بالماء الدافئ وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيًّا.