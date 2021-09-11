ماء الأرز للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 01:33 مساء

نقدم إليك اليوم طريقة منزلية سهلة التطبيق للعناية بشعرك الجاف وترطيبة وحمايته من التقصيف، وذلك عن طريق إدخال ماء الأرز في روتينك للعناية به.
ويمكنكِ تحضير ماء الأرز للشعر بأكثر من طريقة لضمان الاستفادة منه بطريقة سهلة، مثل نقعه في الماء أو سلقه، وإذا كنتِ ترغبين في العناية بشعرك الجاف، فإليكِ طريقة طبيعية منزلية حسب «فستاني».

طبقي هذه الوصفة
- ضعي ٢/١ كوب أرز في وعاء واغسليه جيدًا.
بعد غسله أضيفي ٣ أكواب ماء للأرز واتركيه لمدة ساعة، ثم قومي بتصفية الأرز وأضيفي للماء ملعقة كبيرة زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت اللافندر.
- بعد غسل الشعر جيدًا بالشامبو ضعي الخليط السابق على شعرك من الجذور حتى الأطراف لمدة ٢٠ دقيقة.
- اغسلي الشعر بالماء الدافئ للتخلص من أثر الخليط على الشعر.

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