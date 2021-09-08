سيروم طبيعي للتخلص من جفاف البشرة صيفا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 02:03 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الصيف بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس ومياه البحر والمسابح المليئة بالكلور؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.
تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).
20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).

طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بوضع خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهك ورقبتك به واحفظي السيروم لمدة أقصاها 6 أشهر على الأكثر.

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