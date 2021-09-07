6 نصائح لأناقة الـ«كيرفي»

هناك الكثير من الفتيات صاحبات القوام الممتلئ أو الكيرفي يجدن صعوبة في تنسيق الملابس، وتعتقد بأنها بحاجة إلى التخلص من الوزن الزائد لضمان الحصول على إطلالة مثالية. ولكن هذا غير صحيح حيث يمكنك اعتماد إطلالة رائعة مهما كان شكل قوامك سواء نحيفة أو ممتلئة.

يجب عليك تقبل شكلك والبدء في تنسيق الملابس بالطريقة التي تتناسب مع شكل قوامك واختيار الأزياء التي تناسبه بعدها يمكنك الانتباه جيداً إلى بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مظهر متناسق يناسب الجسم الممتلئ أو الشكل الكيرفي.

الأزياء مرتفعة الخصر

- تعد التنورة والبنطلون مرتفعة الخصر من القطع الأساسية بخزانة المرأة الممتلئة أو الكيرفي وذلك لأنها تعمل على شد القوام ومنحه مظهرا أفضل.

الملابس بخطوط رأسية

- يجب عليك الانتباه جيداً بتجنب ارتداء الملابس المخططة بشكل أفقي وذلك لأنها يمكن أن تكسبك مزيدا من الوزن الزائد؛ لهذا من الأفضل اختيار الملابس المخططة بطريقة رأسية؛ وذلك لأنها سوف تساعدك في الحصول على مظهر رائع بطريقة بسيطة وسهلة التطبيق.

- يمكن أن تساعدك أيضاً الملابس المخططة بشكل رأسي إن كنت تملكين قامة قصيرة، وذلك لأنها سوف تقوم بعمل خدعة بصرية لمنح قامة أطول قليلاً.

التنانير الـ A Line

- إن كنت تملكين أرداف وبطن ممتلئة وترغبين في الحصول على مظهر متناسق عليك اختيار التنورة مرتفعة الخصر التي تتميز بقصة الـ A Line. وذلك لأنها تساعدك في إخفاء أي امتلاء بالقوام وبالتالي الحصول على قوام متناسق.

- احرصي على تنسيق التنورة الـ A Line مع القطعة العلوية التي تتماشى مع قوامك وذلك لعمل شكل متناسق بين الجزئين وذلك سواء بارتداء توب بسيط أو بلوزة بأكمام منفوشة.

الملابس المطبوعة

- تعتبر الملابس المطبوعة من القطع التي يجب الانتباه لاختيارها بشكل صحيح يتماشى مع شكل قوامك. لهذا يجب على صاحبات الجسم الممتلئ أو الكيرفي اختيار الملابس المطبوعة بنقوش صغيرة الحجم مثل الزهور المطبوعة التي تعد من أكثر النقوش رواجاً هذا العام.

- يفضل أيضاً تجنب ارتداء الملابس المطبوعة بنقوش كبيرة الحجم كي لا تزيد من شكل جسمك دون أن تنتبهي للأمر.

ملابس بفتحة الصدر V

- يمكن أن تساعدك الملابس التي تتميز بفتحة الصدر V في الحصول على إطلالة مثالية تتناسب مع شكل قوامك الممتلئ أو الكيرفي بشكل كبير. لهذا تميل أغلب مدوني الموضة لاختيارها بمختلف القطع سواء من خلال الفساتين أو البلوزات بمختلف الأوقات والمناسبات.

أحزمة الخصر العريضة

- يجب الحرص جيداً على اختيار موديلات أحزمة الخصر التي تتماشى مع شكل قوامك، وذلك لضمان الحصول على مظهر رائع في مختلف الأوقات. لهذا تعد أحزمة الخصر العريضة هي الأنسب لكِ، فلا تتخلي عن اختيارها بشكل رائع ويفضل الابتعاد عن الموديلات الرفيعة لأنها تزيد من حجم الجسم.

