زيت الزيتون للعناية بشعرك صيفا

نُقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير قناع الزبادي مع زيت الزيتون، لترطيب الشعر وحمايته من حرارة الصيف.

ويفضل أن تضعي هذا القناع على الشعر الرطب، بمعنى أن تبللي شعركِ بالقليل من الماء، وليس على الشعر الجاف، حسب «فستاني».



المكونات:

كوب زبادي.

٤ ملاعق كبيرة زيت زيتون.



طريقة التطبيق:

اخلطي كوب الزبادي مع زيت الزيتون.

-ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي أنه يصل من الجذور حتى الأطراف.

يفضل استخدام غطاء الشعر البلاستيكي، حتى يساعد ذلك على تفتيح المسام لفروة الرأس، وبالتالي تستفيدين بشكل كبير من الماسك.

يُترك الماسك على الشعر لمدة ٥٠ دقيقة.

اشطفي شعركِ بعد انتهاء الوقت بالماء الفاتر والشامبو.