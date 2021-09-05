6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم

العناية بالجسم (الإنترنت)

لا نحتاج إلى القول إن كل فتاه تحلم بأن تكون جذابة وجميلة، فهذه من الأمور البديهية، غير أن ذلك يكلفها الكثير من المال.

لكننا هنا نقدم لكِ نصائح للعناية بالجسم لم تعرفيها من قبل، حسب «شملولة».

1- لشفاه ممتلئة ومفعمة بالحيوية، استخدمي زيوتًا طبيعية مثل زيت الخوخ وزيت اللوز ثم قومي بفرك شفتيكِ بالزيت بواسطة فرشاة ناعمة لمدة دقيقة.

2- استخدمي زيت الزيتون لتغذية البشرة، فقط قومي بعمل مساج للوجه بزيت الزيتون، الأمر الذي يجعل الوجه ناعمًا ونظيفًا، ثم كرري هذه الطريقة كل أيام لنتيجة أفضل.

3- استخدمي العسل لتقليل الالتهابات والحبوب في الوجه عن طريق وضعه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

4- استخدمي محلول معالجة إحمرار العينين (قطرة)، انقعي قطنة في المحلول ثم ضعي القطنة في الفريزر لمدة من 3-5 دقائق، ثم قومي بالضغط بواسطة القطنة على منطقة الالتهابات اوالحبوب برفق.

5- استخدمي مزيل ميكب معدًّا في المنزل، عليكِ بخلط ماء نظيف مع زيت زيتون واخلطيها جيدًا حتى تمام التجانس ثم استخدميه في إزالة الميكب.

6- استخدمي البيكنغ صودا في التخلص من نمو الشعر في الجسم من خلال وضع ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون وملعقة كبيرة من الماء ثم قلبي جيدًا حتى تحصلي على مزيج سميك، ثم ضعي المزيج واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بماء ساخن.