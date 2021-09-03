امنحي بشرتك فرصة للتنفس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 12:43 مساء
إذا كانت بشرتك متقلبة المزاج امنحيها فترة راحة للتنفس (الإنترنت)

تستهلك معظم النساء كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية، للعناية بالبشرة، غير أن الأمر أحيانا يحتاج إلى التوقف عن استخدام هذه المواد، ومنح البشرة فترة مناسبة للتنفس.

لهذا فإن أفضل ما يمكنك فعله هو أخذ استراحة من كل شيء والعودة إلى الأساسيات، فقط اغسلي وجهك بالماء، وإذا كنت تريدين ضعي واقيًا من الشمس وامنحي بشرتك وقتًا للتنفس من جميع المنتجات التي تضعينها عليها وانظري كيف تتفاعل بشرتك.

وحاولي تناول المزيد من الخضرة وشرب المزيد من الماء خلال ذلك الوقت.

وإذا كان أخذ استراحة كاملة من جميع منتجاتك كثيرًا بالنسبة لك، فيمكنك التمسك بالمنظف والسيروم والمرطب والصن بلوك في الصباح وزيت الوجه ليلًا لمدة أسبوعين للسماح للبشرة بالاستقرار.

وعندما يتعلق الأمر بالتغيرات في سلوك الجلد، فالقليل يكفي.

ولاحظي كيف يتفاعل جلدك معها؛ إذا بدا الأمر جيدًا، فابدأي في تقديم المزيد من المنتجات.

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