لمحاربة الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 12:08 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Elle» أن الرؤوس السوداء (Blackheads) تنشأ بسبب زيادة الإفرازات الدهنية في البشرة وتعذر تصريفها عبر المسام، مع تراكم الأوساخ وبقايا المكياج وخلايا الجلد الميتة، مشيرة إلى أنه عندما تتعرض هذه الشوائب للأوكسجين، فإنها تتأكسد، ومن ثم تتخذ اللون الأسود، وفق موقع «24».

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء، التي تسلب البشرة جمالها، بواسطة الأسلحة التالية:

حمض الساليسيليك
يعد حمض الساليسيليك (Salicylic acid) سلاحًا فعالًا لمحاربة الرؤوس السوداء؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا، كما أنه يخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة ويحد من فرط الإفرازات الدهنية. ويمكن استخدام حمض الساليسيليك في صورة مستحضرات تنظيف ومستحضرات تقشير.

بودرة الفضة
تعد بودرة الفضة (Silver Powder) بمثابة عصا سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء؛ حيث إنها تحتوي على أكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم، والتي تعمل على تنظيف البشرة وامتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة. ويتم ترطيب قطعة قطنية بماء ساخن وغمسها في بودرة الفضة، ثم مسح موضع الرؤوس السوداء بها، وتركها لمدة 10 دقائق كي تؤتي مفعولها، ثم غسل البشرة بالتونر.

الكربون النشط
يساعد الكربون النشط (Activated Carbon) البشرة على التخلص من الأوساخ والبكتيريا والإفرازات الدهنية الزائدة. ويمكن استخدام الفحم النشط في صورة ماسك تقشير (Peel-off mask).

تجنب لمس البشرة
وللحيلولة دون نشوء الرؤوس السوداء من الأساس تنصح «Elle» بتجنب لمس الأصابع للبشرة قدر الإمكان، خاصة إذا لم تكن نظيفة، مع مراعاة ترطيب البشرة بانتظام؛ نظرا لأن جفاف البشرة يجعل المسام أكبر حجمًا ويعزز زيادة الإفرازات الدهنية، بالإضافة إلى الابتعاد عن مستحضرات العناية والتجميل المحتوية على مواد فعالة تهاجم البشرة مثل الكحول والمنثول.

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