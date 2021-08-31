لبشرة نضرة.. خففي من تناول مشتقات الحليب

ينصح خبراء تغذية المرأة بتخفيف تناول مشتقّات الحليب من أجل الحصول على بشرة مثالية.
قد تعتبرين أن هذه الخطوة صعبة بعض الشيء، لكن قطع مشتقّات الحليب من نظامكِ الغذائيّ سيمنحكِ بشرة نقيّة وصافية.
ويؤثّر الحليب الحيواني ومشتقّاته بعدّة طرق على البشرة، ومن أبرزها:
يسبّب ظهور البثور في كثرة في الوجه وتحديداً عند منطقة الخدود وأسفلها.
يظهر البشرة غير صحيّة باهتة في الكثير من الأوقات كون الكثير من السموم تتجمّع بها.
يسبّب في الكثير من الأحيان مشاكل في الهضم وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على البشرة كون السموم لا تزال متجمّعة في الجسم.
يؤدّي إلى ظهور التجاعيد في الكثير من الأحيان بسبب إبطاء عمل الخلايا التي تحفّز إنتاج الكولاجين.