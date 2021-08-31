لبشرة نضرة.. خففي من تناول مشتقات الحليب

قطع مشتقات الحليب من نظامكِ الغذائيّ سيمنحكِ بشرة نقيّة وصافية (الإنترنت)

ينصح خبراء تغذية المرأة بتخفيف تناول مشتقّات الحليب من أجل الحصول على بشرة مثالية.

قد تعتبرين أن هذه الخطوة صعبة بعض الشيء، لكن قطع مشتقّات الحليب من نظامكِ الغذائيّ سيمنحكِ بشرة نقيّة وصافية.