تخلصي من سقوط الشعر بهذه الحيلة

الملح من التوابل التي لها فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر نقدم إليكِ اليوم طريقة استخدامه للعناية بشعرك ومنع تساقطه، حيث يعزز الملح من عملية تكثيف الشعر ويساعد على منحه حجما أكبر، ويمكن ذلك بطريقة بسيطة، وهي بإضافة القليل من الملح إلى الشامبو الخاص بك مع تدليك فروة الرأس، ثم غسل الشعر بالماء البارد.

كما تساعد المعادن المتوفرة في ملح البحر مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الزنك، والكبريت على منح الشعر ملمساً أفضل وكذلك حجم وقوة إضافية.

كما أنه، يلعب دوراً مهماً في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر.

وإليكِ طريقتان لاستخدامه لمنع تساقط الشعر وتقويته تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».