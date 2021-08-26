أقنعة LED أحدث صيحات عالم التجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 03:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Elle» أن أقنعة LED تمثل أحدث صيحات عالم التجميل حاليًا؛ حيث إنها تتسلح بالضوء لمحاربة مشاكل البشرة مثل الشحوب والبثور والتجاعيد.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن أقنعة LED ذات الضوء الأحمر تعمل على مواجهة الالتهابات وتحفيز عملية تجدد الخلايا، ومن ثم فهي تحارب التجاعيد لتمنح البشرة مظهرًا مشدودًا مفعمًا بالشباب والحيوية، وفق «24».

وتعمل أقنعة LED ذات الضوء الأزرق على قتل البكتيريا، وبالتالي فهي تحارب البثور، كما أنها تعمل على تنظيف البشرة وضبط الإفرازات الدهنية.

وتعمل أقنعة LED ذات الضوء الأصفر على إعادة الحيوية للبشرة لتمنحها مظهرًا مشرقًا ومتوهجًا.

أما أقنعة LED ذات الأشعة تحت الحمراء فتعمل على تعزيز عملية تجدد الخلايا ومحاربة الشيخوخة، كما أنها تحفز عملية إنتاج الكولاجين وتسرع وتيرة عملية الشفاء الطبيعية للبشرة.

وأشارت «Elle» إلى أن أقنعة LED لا تستخدم الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم لا يوجد خطر الإصابة بحروق، مؤكدة أنها تناسب كل أنواع البشرة، إلا أنها غير مناسبة للمرأة، التي تعاني الصرع أو الصداع النصفي أو أمراض العيون.

ويراعى قراءة تعليمات الجهة الصانعة لقناع LED جيدا قبل الاستعمال.

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