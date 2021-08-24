تفتيح الشعر بالليمون

يحمل الليمون الكثير من الفوائد الهامة للشعر، فأحيانًا تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية للحصول على لون جديد ومختلف للشعر، ولكن مع الأضرار التي تسببها هذه المواد على الشعر نبحث عن بدائل طبيعية، تعطينا اللون المفضل لك، وتعود بالنفع على بصيلات الشعر ومساماته.

عصير الليمون لتفتيح الشعر

- لفهم كيف يمكن لعصير الليمون تفتيح شعرك، يجب أن تعرفي أولاً كيف يعمل التبييض. يعمل التبييض على أكسدة الميلانين في شعرك واستنزاف لون شعرك الطبيعي، مما يمنحه مظهرًا أفتح على الفور. فإن حمض الستريك، المكون الرئيسي لعصير الليمون، هو عامل تبيض طبيعي يمتص الشعر بسهولة ويعمل مع أشعة الشمس فوق البنفسجية لتسريع عملية التفتيح تمامًا مثل المبيض، فهو يؤكسد الميلانين في خصلات شعرك، مما ينتج عنه شعر أفتح بشكل واضح.

هل يمكن استخدام عصير الليمون لتفتيح الشعر الداكن

- لا يعمل عصير الليمون مع الشعر الأسود، فعصير الليمون يعمل بشكل عام مع الشعر الأشقر والشعر البني. نظرًا لأن حمض الستريك عامل تبييض خفيف، فإن استخدامه على الشعر الداكن لن يحدث أي فرق ملحوظ. ومع ذلك، تشير الأدلة القصصية إلى أن استخدام عصير الليمون على الشعر الداكن يؤدي إلى ظهور صبغات حمراء برتقالية.

إذا كان شعرك أشقرًا وتبحثين عن خصلات خفية، اتبعي الخطوات التالية من أجل الحصول على طريقة لتفتيح شعرك بعصير الليمون.

كيفية تفتيح الشعر بعصير الليمون:

كوب عصير ليمون

بلسم

الماء الفاتر

زجاجة رذاذ

طريقة تحضير الصبغة:

- املأ زجاجة الرش بعصير الليمون.

- قم بتزويده بالبلسم بنسبة 2: 1. يمكنك أيضًا استخدام الماء بدلاً من البلسم، لكنه قد يجفف شعرك. رج الزجاجة لخلط المكونات.

- أضف بعض شاي البابونج أو العسل للحصول على إضاءة أكثر إشراقًا.

طريقة استخدام عصير الليمون:

- رشي الخليط على شعرك بالكامل للحصول على تلوين موحد. يمكنك أيضًا وضع البخاخ على أقسام معينة من شعرك ترغبين في تسليط الضوء عليها.

- تعريض شعرك لأشعة الشمس المباشرة لبضع ساعات على الأقل.

- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واتبعي روتين ترطيب عميق.

- دعي شعرك يجف بشكل طبيعي ليكشف عن خصلات خفية ورائعة.

