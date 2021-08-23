كل ما تودين معرفته عن حمض الهيالورونيك أسيد

حمض الهيالورونيك أسيد وعلاقت ببشرتك

أصبحنا نسمع كثيرًا عن حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid) في إعلانات منتجات العناية بالبشرة، ويستخدمه العديد من المشاهير للحفاظ على نضارة البشرة، وحيوتها أمام مسببات التقدم في السن، حتى أنه أصبح أحد أكثر مكونات منتجات العناية بالبشرة طلبا وذلك وفقا لموقع «احكي».

فما هو حمض الهيالورونيك؟ ولماذا يتواجد في الكثير من منتجات العناية بالبشرة والتجميل في الفترة الحالية؟ وهل يفيد البشرة حقا أم لا؟

- حمض الهيالورونيك هو جزيء سكر يوجد بشكل طبيعي في الجلد، ويساعد على ربط جزيئات الماء بالكولاجين تحت الجلد حتى تبدو البشرة ممتلئة وأكثر حيوية وترطيب، فيرتبط الهيالورونيك مع الماء من ناحية ومع الكولاجين من ناحية أخرى وبذلك يحدث التأثير المرطب والأكثر امتلاءً للبشرة.

- مع تقدمنا في العمر يقل مستوى الكولاجين، وحمض الهيالورونيك الموجودان في البشرة بشكل طبيعي، وبالتالي يصبح الجلد أكثر ليونة ويفقد شكله باستمرار.

- كما يمكن أن يتسبب الطقس السيئ وبعض منتجات العناية بالبشرة والاستخدام المفرط للماء الساخن في حدوث فواصل صغيرة في حاجز الجلد الواقي، والتي تسمح بتسرب الماء خارج البشرة، ومن هنا تأتي أهمية الاعتماد على حمض الهيالورونيك في الترطيب.

فتعمل مكونات ترطيب البشرة بما في ذلك حمض الهيالورونيك، والجليسرين، واليوريا، والبروبيلين جليكول، والسوربيتول كمواد مرطبة تجذب الماء إلى الجلد في محاولة لترطيبه.

- وتستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في منتجات مثل المرطبات وكريمات العين والسيرم، فتقوم بشد الجلد والتخلص من الانتفاخات تحت العين وتنعيم الخطوط الرفيعة.

- حمض الهيالورونيك مكون مناسب لجميع أنواع البشرة بشكل عام، ومنها البشرة الدهنية والحساسة، فهو غير مهيج ولا يسبب حب الشباب في لأغلب الأشخاص. ويقول الخبراء إن الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية يمكن أن يكون لديهم تفاعلات أفضل مع حمض الهيالورونيك بشكل عام بسبب الزيوت الموجودة في البشرة.

- يأتي حمض الهيالورونيك أيضا على شكل حقن من الفيلر الجلدي، وفيه يكون حمض الهيالورونيك شبيه بالهلام أو الجيلي، وبمجرد حقنه يجذب الماء لإعادة تشكيل الحجم وتكوين البنية المفقودة للجلد، وهذا بدوره يساعد في تقليل مظهر الخطوط والتجاعيد. وهناك الكثير من مواد الفيلر المختلفة التي يوجد بها الهيالورونيك، ولذلك يجب أن تتناقشي مع طبيبك قبل اختيار النوع المناسب لكِ، وحجم الجزيئات وكيفية ترابطها معا واختلاف الكثافة وطول العمر والاستمرارية داخل الخلايا. وذلك لأن حقن حمض الهيالورونيك ليست مناسبة للجميع.

