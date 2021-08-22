جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 01:55 مساء

بهتان لون الملابس وانطفاؤه أمر شائع في الملابس الجينز، وأحيانًا يكون بهتان اللون في كل القطعة، لذلك نقدم 3 طرق لإعادة لون ملابسك كالجديد، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

طريقة الطباشير الملونة
تعمل هذه الطريقة مع كل تدرجات الجينز
ـ طباشير
ـ ورق شمع
ـ مكواة
خطوات استعادة اللون:
ـ اجلبي طبشورًا ذا لون قريب قدر الإمكان إلى لون الجينز، افركي الطبشور فوق المنطقة الباهتة لتلوينها.
ـ ضعي قطعة من ورق الشمع فوق المنطقة الملونة، قومي بتسخين مكواة على الوضع الحرارة الأخفض.
ـ بلطف، مرري المكواة الساخنة فوق ورق الشمع، ذلك سيثبت اللون.

الكحول
- تفيد هذه الطريقة جدًا مع الجينز الداكن لأنه غالبًا ما يحتوي على كمية زائدة من الصباغ، ويمكن أن يعمل مع أي جينز جديد نسبيًّا.
 ـ قطعة قماش
ـ كحول
طريقة التطبيق
ـ رطبي قطعة قماش بالكحول
ـ ادعكي القطعة فوق الجينز، ابدئي بتجربة ذلك على مسافة 2 - 5 سنتم خارج البقعة ثم تحركي باتجاه
وسط البقعة.
ـ سيخفف الكحول من الصباغ على الجينز، وستسحبه قطعة القماش فوق المنطقة الباهتة.
ـ كرري العملية لعدة مرات حسب الحاجة حتى تتغطى المنطقة الباهتة بالكامل.

طريقة القلم الملون
من الصعب تحقيق هذه الطريقة مع الجينزات ذات الألوان الفاتحة والمتوسطة، لكن عند فشل الطرق الأخرى، فستكون أمامك من الخيارات التي يمكن تجربتها.
ـ قلم تلوين نسيجي
ـ قطعة قماش
ـ كحول
خطوات استعادة اللون:
ـ ابتاعي قلم تلوين نسيجي لونه أقرب إلى ما يكون إلى لون الجينز، يمكن اختباره على الجانب الداخلي أولًا لتحديد مدى قرب لونه للون المرغوب.
ـ بلطف، ادهني القلم فوق المنطقة المحددة، لا تضغطي القلم داخل المنطقة حتى لا يسيل الكثير من الحبر، فقط ادهني بخفة فوق السطح.
ـ إذا ضغطت بشكل كبير وسال الكثير من الحبر الى النسيج، لطخي البقعة بالكحول لإزالته.
ـ تأكدي من استخدام القماش الذي لا تهتمي بشأن تلوثه بالحبر.

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