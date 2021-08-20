الشاي الأخضر لتقشير الوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 12:42 مساء
للشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحية وكذلك الجمالية (الإنترنت)


من المعروف أن للشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحية وكذلك الجمالية، واليوم نقدم لك طريقة طبيعية لتحضير مقشر للوجه من الشاي الأخضر.

ويتكون هذا المقشر من مواد طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، حسب «أنوثة».

المكونات:
شاي أخضر منقوع (نصف كوب).
ملعقة سكر كبيرة.
ملعقة عسل صغيرة.

الطريقة والتطبيق:
في البداية، اخلطي المكونات جيدًا.
ضعي المزيج على وجهك.
دلكي الوجه واتركي المزيج لعشر دقائق فقط.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.
يمكنك إضافة كريم مرطب لفاعلية أكبر.
كرري المقشر مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج رائعة.

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