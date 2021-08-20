الشاي الأخضر لتقشير الوجه

للشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحية وكذلك الجمالية (الإنترنت)



من المعروف أن للشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحية وكذلك الجمالية، واليوم نقدم لك طريقة طبيعية لتحضير مقشر للوجه من الشاي الأخضر.

ويتكون هذا المقشر من مواد طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، حسب «أنوثة».

المكونات:

شاي أخضر منقوع (نصف كوب).

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة عسل صغيرة.