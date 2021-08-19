فستان «ديرندل» موضة متجددة من جبال الألب النمساوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 11:30 صباحا
مجموعة نسوة يرتدين فساتين «ديرندل» بأحد مقاهي باد إيشلي (النمسا)، 24 يونيو 2021 (أ ف ب)

شكَّلت فساتين «ديرندل» منذ القِدم رمزًا لجبال الألب النمساوية، وتمكنت من أن تواكب العصر إلى درجة أنها استعادت شبابها في السنوات الأخيرة، سواء في معقلها أو خارجه.

وهذه الفساتين التي تتميز بصدّارها الأبيض ومئزرها وتنورتها الواسعة، «تمثّل بالنسبة إلى النمسا ما تمثّله تنورة الكيلت لأسكتلندا وثوب الكيمونو لليابان»، بحسب ما تشرح تكلا فايسنغروبر، المسؤولة عن المعرض الذي يقام في باد إيشلي (وسط النمسا) ويستعيد تاريخ هذا الزي الألبي المنشأ، وفق «فرانس برس».

وشهدت هذه المنطقة المشهورة ببحيرات سالتزكامرغوت والتي كانت مقصدًا لعائلة هابسبورغ المالكة رواجًا متجددًا في الآونة الأخيرة للفستان القطني الذي ترتديه كذلك النساء في ولاية بافاريا الألمانية وفي ولاية تيرول النمسوية.

كانت الفلاحات الشابات والخادمات أول من ارتدى هذا الفستان العملي والزهيد الثمن، علمًا أن كلمة «ديرندل» يمكن أن تعني «فتاة» باللهجات المحلية.

وفي نهاية القرن التاسع عشر، باتت سيدات البلاط يرتدين هذا الفستان خلال وجودهن في المنطقة صيفًا بغرض الاستجمام؛ إذ وجدنه مناسبًا لنزهاتهن في الحقول والمراعي الجبلية المحيطة.

وتذكّر فايسنغروبر بأن نساء فيينا في تلك الحقبة كنّ يرتدين مشدّات الخصر باستمرار تحت كل ملابسهن، ووجدن تاليا سبيلا «للتحرر منها خلال الإجازة» بفضل فساتين «ديرندل» ذات «القصّات الأخفّ والملوّنة».

من البسيط إلى الاحتفالي
في قصر مارموشلوسيه الصغير الذي قدَّمه الإمبراطور فرانتس يوزف لزوجته سيسي، يكتشف زوار المعرض نحو خمسين نموذجًا من فساتين «ديرندل» تبيّن تطوّرها على مرّ مختلف الحقب.

فسرعان ما انبثقت من الفستان البسيط أزياء احتفالية للنساء الثريات اللواتي كنّ يسعين إلى لفت الأنظار في القصر الإمبراطوري.

وتروي أنجليكا شوير أن جدها كان يخيط ملابس المدعوين الذين يشاركون في حفلات القصر، وهي اليوم تعيد إحياء المشغل العائلي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1895.

وتشير إلى أن عمل جدها كان يخضع لقيود مشددة، وكان أخذ القياسات محكومًا بمحظورات.

وتلاحظ شوير أن نساء المنطقة «لا يزلن إلى اليوم يرتدين فساتين ديرندل في المناسبات»، بينما لا يتردد الرجال في ارتداء السراويل الجلدية التقليدية القصيرة.

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