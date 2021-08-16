الموز والأفوكادو لترميم الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 02:55 مساء

إذا كنتِ تعانين الشعر الضعيف التالف، وترغبين في جعله أكثر كثافة وحيوية، إليكِ وصفات طبيعية سريعة تساعدكِ في تغذية شعركِ، وتتضمن هذه الوصفات منتجات طبيعية متوفرة في منزلكِ يمكنكِ تحضيرها وتطبيقها على شعركِ بكل سهولة، دون الذهاب إلى مركز التجميل وإنفاق كثير من المال، لتتمتعي بشعر أنيق ورائع.

 قناع العسل:
يعد العسل من المنتجات الطبيعية التي تحتوي على فوائد كثيرة للشعر، فهو يغذيه جيدًا من جذوره وحتى أطرافه، كما أنه مفيدٌ جدًّا لكل أنواع الشعر سواء الجاف أو الدهني.

المكونات:
12 كوب عسل نحل وأربع ملاعق كبيرة زيت زيتون على حسب نوع شعركِ فإذا كان دهنيًّا فضعي كمية أقل.

طريقة التحضير:
في وعاء صغير، قومي بخلط عسل النحل وزيت الزيتون حتى ينسجما مع بعض، ثم صبي الخليط من خلال قمع في زجاجة من البلاستيك عدة مرات حتى يصبح جاهزًا.
اخلطي المكونات جيدًا ثم دلكي شعرك به وغطي رأسك بقبعة الاستحمام، واتركي القناع 30 دقيقة على الأقل، ثم اغسلي شعركِ جيدًا بالشامبو.

 قناع الأفوكادو:
الأفوكادو من الثمرات الطبيعية الغنية بالدهون الجيدة، التي من شأنها جعل الشعر أكثر لمعانًا وأناقة؛ لذا تفضله كثير من السيدات لتغذية شعرهن.

المكونات:
حبة واحدة من الأفوكادو وملعقتا طعام من زيت الزيتون وملعقتا طعام من الماء وملعقتا طعام من الزبدة الثقيلة.

طريقة التحضير:
اخلطي جميع المكونات مع بعضها جيدًا، وضعيها على فروة رأسك أولاً ثم أطراف شعركِ، وارتدي قبعة الاستحمام، واتركي الخليط على شعرك 20 دقيقة حتى يخترق بصيلات الشعر فيغذيها ويقويها ويعزز نموها، ثم اشطفي شعركِ بالماء الفاتر وبعدها اغسليه بالشامبو.

 قناع الموز:
واحدٌ من الأقنعة الرائعة التي تمد شعركِ بالغذاء والنعومة، كما أن الموز فاكهة لذيذة المذاق ورائعة الفوائد، لأنه سريع وسهل التحضير ضعي موزة و نقتين ماء ورد وملعقة عسلة و اتركي الخليط على شعرك 30 دقيقة ثم اشطفيه جيدا وسوف تندهشين من النتيجة.

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