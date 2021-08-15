5 فوائد من شجرة «النيم» لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 01:30 مساء

تتسم عشبة «النيم» بخواصها الفعالة لتعزيز صحة البشرة، والشعر، والجسم، فهي غنية بالمركبات النشطة التي تساعد على تجديد خلايا الجلد، وتنشيط الدورة الدموية، وتنقية الجسم من السموم.

وإلى جانب تناولها عن طريق الفم، يمكن استخدامها موضعيًّا على بشرة الوجه أو الجسم، إذ تُعرف بخواصها المضادة للالتهابات، والمضادة للفطريات والجراثيم كذلك، حسب «سوبر ماما».

وفيما يأتي إليكِ أهم خمس فوائد من شجرة «النيم» لبشرتكِ:
تخفف حبَّ الشباب: بفضل خواصه المضادة للبكتيريا والجراثيم، قد يساعد زيت شجرة «النيم» على تخفيف حبِّ الشباب، كما يساعد كذلك على تهدئة الحكة وتهيج الجلد، ولكن احرصي على اختيار زيت «النيم» العضوي النقي والمعصور على البارد، ولاستخدامه اغمسي قطعة من القطن في الزيت، وضعيها على أماكن ظهور حبِّ الشباب والبثور لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ بعد ذلك، ويمكنكِ استخدام زيت «النيم» يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.

تخفف من الرؤوس السوداء والبيضاء: إذ قد يساعد «النيم» على تقليص المسامات الواسعة وتصغيرها، وتنقيتها من الشوائب والزيوت الزائدة، مما قد يمنع تراكم البكتيريا المسببة لانسداد المسامات.

تساعد على الوقاية من العدوى الجلدية: قد يساعد «النيم» على الوقاية من الالتهابات الجلدية، وتهيج الجلد واحمراره دون تعريضه للجفاف، ويرجع ذلك لخواصه المضادة للبكتيريا، وللالتهاب، وللفيروسات.

تكافح علامات الشيخوخة: إذ يُعتقد أن زيت «النيم» تحديدًا قد يكافح علامات ظهور علامات الشيخوخة نظرًا لاحتمالية زيادته لإنتاج الكولاجين في البشرة، ولكن هذا الأمر غير مثبت إلى الآن علميًّا، ويحتاج لمزيد الدراسات لإثباته.

تساعد على توحيد لون البشرة: يساعد زيت «النيم» على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مما يمنحكِ بشرة أكثر نضارةً.

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