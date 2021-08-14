الأكمام المنتفخة.. صيحة صيفية مميزة

أكمام بف (المنتفخة) صيحة رائجة في صيف 2021.. استوحيت من النجمات ومدونات الموضة (أ ف ب)

تواصل صيحة الأكمام المنتفخة تواجدها بقوة على ساحة الموضة العالمية؛ إذ ظهرت قبل مواسم عديدة، وها هي تتألق في سماء صيف 2021.

والملابس المتّسمة بهذا التفصيل، سواء كانت توبات أم فساتين، كفيلة بنقل إطلالاتكِ إلى مستوى آخر من دون بذل أي مجهود، وإضافة لمسة مرحة ومميّزة إليها، حسب «جمالك».

ملابس أكمام بف أو Puff Sleeves، سواء كانت فساتين أم بلايز، هي من بين القطع الكفيلة في تنكيه اللوك بلمسة مرحة، هذا بالإضافة إلى إبعاد الملل عنه.

هذا الموسم، لا تتردّدي في تنسيق بلوزة مع Puff Sleeves مع سروال جينز، شورت، تنورة وغيرها. كوني متأكدة أنه وإن اعتمدتِ ملابس بسيطة، ستتمكّنين من جعلها ستايلش من خلال اعتمادكِ توب مع أكمام بف.

استوحي من Julie Sariñana التي نسّقت قميصا مربّعا مع أكمام مبالغ بحجمها، مع سروال جينز. كما يمكنكِ أن تستلهمي من Viky Rader التي اختارت هذا الشكل من البلايز مع سروال أبيض.

من جهة أخرى، لا تتردّدي في اعتماد أيضًا فستان مع أكمام بف، سواء كان قصيرًا، أو طويلًا، واسعًا أم ضيّقًا. العنود بدر اعتمدت فستانًا قصيرًا مطبّعا بالرسومات المنعشة ومتّسما بالأكمام المبالغ بحجمها، أمّا جيسيكا قهواتي، فاختارت فستانا غير متوازي القصّة مع أكمام قصيرة وبف.

ومن جهتها، لجأت Gabrielle Caunesil Pozzoli إلى فستان قصير مع أكمام بف. أمّا ديما الأسدي، فارتدت تصميمًا بأكمام مبالغ بحجمها ومتّسمة بقماش الدانتيل المخرّم.

أكمام بف (المنتفخة) صيحة رائجة في صيف 2021.. استوحيت من النجمات ومدونات الموضة (أ ف ب)

أكمام بف (المنتفخة) صيحة رائجة في صيف 2021.. استوحيت من النجمات ومدونات الموضة (أ ف ب)

أكمام بف (المنتفخة) صيحة رائجة في صيف 2021.. استوحيت من النجمات ومدونات الموضة (أ ف ب)