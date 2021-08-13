ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟

يُستخدم زيت الخردل لأغراض متعددة سواء صحية أو تجميلية، وكذلك في الطهي بدلاً من زيت الزيتون.

لكن ظهرت بعض المخاطر الصحية لتناوله، لذا منعت دول عديدة استخدامه في إعداد الأطعمة، وجعلته مقصورًا على الاستخدام الخارجي، خاصة للعناية بالشعر والجلد.

إليكِ فوائده للشعر عمومًا، وللشعر الأبيض بشكل خاص:

يؤخر ظهور الشعر الأبيض: يحفز زيت الخردل صبغة الميلانين الخاصة بلون الشعر، وبالتالي يقلل ظهور الشعر الأبيض عند استخدامه باستمرار.

يقلل الشعر الأبيض: إذا كنتِ تعانين كثرة ظهور الشعر الأبيض، فمع المداومة على استخدامه، سيقلل ظهوره، ويعيد اللون الأسود لشعركِ تدريجيًّا.

يغذي الشعر: يحتوي زيت الخردل على عدة مواد تغذي الشعر، كفيتامين «هـ» والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى أنه يحفز الدورة الدموية للشعر، وبالتالي يعيد إليه القوة والحيوية.

يعالج تساقط الشعر: زيت الخردل له خواص مضادة للميكروبات، كالبكتيريا والفطريات التي قد تنمو في الشعر وتسبب تساقطه وانسداد المسام، وبالتالي يزيد نمو الشعر مع تغذيته بالفيتامينات والمعادن.

يرطب الشعر: لاحتوائه على أحماض دهنية مفيدة للشعر، كأحماض أوميجا «3» و«6»، فيحمي البصيلات، ويمنح الشعر لمعانًا، وينعم الشعر الجاف، ويعالج المتقصف.