طرق ترطيب اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 04:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

توجد العديد من الطرق لترطيب اليدين، نقدم لك هنا عددًا من هذه الطرق بحسب موقع «موضوع».

طرق منزلية
- مزج القليل من شامبو الشعر مع مرطب وغسول في وعاء، ثم إضافة القليل من غسول اليدين أو الصابون السائل، ثم يقلب الخليط باستخدام ملعقة، ويوضع على اليدين مع التأكد من فركه جيدًا ليتم توزيعه على كامل اليد، ويتم تركه على اليدين لمدة نصف ساعة، وبعد مرور الوقت تصبح اليدان لزجتين بعض الشيء، لذا يفضل غسل اليدين بوضع القليل من غسول اليدين.

- خلط كميات متساوية من هلام الألوفيرا والعسل، وتوضع على اليدين لمدة عشر دقائق وتدلك جيدًا، هذا سيساعد في جعل اليدين أكثر نعومة.

- خلط القليل من عصير الليمون الطازج مع القليل من السكر، ثم وضعه على اليدين، وفركه بلطف، سيساعد هذا في التخلص من الجلد الجاف، ولكن لا يفضل استخدامه إذا كان هناك شقوق في الجلد.

الزيوت الطبيعية

زيت الزيتون:
يعتبر زيت الزيتون غنيًا بفيتامينات أ و هـ، ويعد مرطبًا جيدًا للتخلص من الندوب، ومنع علامات التمدد والتجاعيد؛ لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والأحماض الدهنية، وتعتبر أفضل طريقة لاستخدام زيت الزيتون هي وضعه على الجلد الرطب، فهو يساعد على الحصول على مرونة الجلد ويقلل من الرطوبة.

زيت عباد الشمس:
يعتبر زيت عباد الشمس غنيًا بفيتامينات (D- C- A- E)، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعتبر منتجًا رائعًا للعناية بالبشرة، فضلًا عن أهميته في تحسين نظام القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي، وخفض الكوليسترول، كما يساعد زيت عباد الشمس في ترطيب البشرة لأطول فترةٍ ممكنة، ولذلك يعتبر ممتازًا للبشرة الجافة.

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