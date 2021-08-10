5 خطوات لشعر مموج بدون حرارة

الشعر المموج من أبرز صيحات الشعر التي تعتمدها دور الأزياء الشهيرة دومًا في عروضها الخاصة، وذلك لأنها تعطيكِ مظهرًا مختلفًا جدًا وأكثر جراءة. لذلك نقدم لكِ اليوم 5 طرق سهلة للحصول على تسريحة الشعر المموجة دون استخدام أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية التي تضره وتتلفه، فتعلميها معنا وجربيها لتتألقي بالإطلالة التي تحبينهاوفقًا لموقع «حواء لايف».