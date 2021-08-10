5 خطوات لشعر مموج بدون حرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 02:48 مساء

الشعر المموج من أبرز صيحات الشعر التي تعتمدها دور الأزياء الشهيرة دومًا في عروضها الخاصة، وذلك لأنها تعطيكِ مظهرًا مختلفًا جدًا وأكثر جراءة. لذلك نقدم لكِ اليوم 5 طرق سهلة للحصول على تسريحة الشعر المموجة دون استخدام أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية التي تضره وتتلفه، فتعلميها معنا وجربيها لتتألقي بالإطلالة التي تحبينهاوفقًا لموقع «حواء لايف».

استخدام القماش
يمكنك الحصول على شعر مموج من خلال استخدام القماش، فهي طريقة قديمة، ولكن لها فعالية ممتازة. فقط قومي بقطع القماش إلى شرائح مناسبة ولفي خصل شعرك عليها ثم اتركيه بين عشية وضحاها، ولاحظي النتيجة بنفسك في صباح اليوم التالي.

باندانا للشعر
استخدمي سيدتي باندانا الشعر لخلق التموجات الأنيقة التي تحبينها، وقومي بربطها على رأسك بطريقة فضفاضة، ثم لفي أطراف شعرك عليها وثبتيها واتركيها بين عشية وضحاها وشاهدي النتيجة بنفسك.

كعكة كلاسيكية
هناك طريقة سهلة وبسيطة التنفيذ ستجعلكِ تتمتعين بإطلالة الشعر المموج دون اللجوء إلى أدوات التصفيف ذات الحرارة العالية، وهي أن تقومي بعمل كعكة كلاسيكية مجدلة وشعرك في حالته الرطبة بعد غسله، وتتركيه حتى يجف في هذا الوضع ثم فكيه وتألقي بمظهر رائع.

الضفائر الملتوية
تعتبر الضفائر الملتوية واحدة من الطرق البسيطة التي تساعدكِ في الحصول على تسريحة شعر مموجة دون أن تضري شعرك بالحرارة العالية. فكل ما عليكِ هو غسل شعرك وتمشيطه ثم قومي بعمل جدائل ملتوية وملفوفة حول رأسك بأكملها وثبتيها بالدبابيس واتركيها أثناء النوم وشاهدي أفضل النتائج في الصباح الباكر.

كعكة ملتوية
تستطيعين حواء اعتماد صيحة الشعر المموج عن طريق الكعكة الملتوية بدلاً من الجدائل. ويمكنكِ عملها من خلال قسم شعرك الرطب إلى جزئين ولف كل قسم من الأطراف وحتى الوصول إلى جذور الشعر، ثم تثبيت الكعكات بالدبابيس وتركها بين عشية وضحاها وستستيقظين على تموجات أنيقة.
 

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