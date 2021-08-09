الزيت الساخن لأظافر قوية وجذابة

تسعى السيدات للحصول على مظهر لامع وجذاب للأظافر، ليس فقط بوضع طلاء أظافر مختلف ومتنوع وجذاب، بل تحاول أيضا ترطيب يديها وتنظيف وتجميل أظافرها، خاصة مع تعرضها لأشعة الشمس الحارقة، لذلك فإن جلسة الزيت الساخن تحقق الحصول على الترطيب المناسب لليدين وإظهار الأظافر في شكل جمالي لافت بدون طلاء أظافر.

جلسة الزيت الساخن لتدليك اليدين والأظافر

- عليكِ الاعتناء جيداً بيديك عبر استخدام المرطب يومياً، ليس فقط بهدف أن تغذي يديك وأظافرك، ولكن أيضاً لتحافظي على الرائحة الطيبة في بشرتك، وتمنحي نفسك وقتاً للاستمتاع برطوبة بشرتك خلال العمل أو في المنزل، أو وقت الاستجمام فلابد الاعتناء بالأظافر بشكل دائم.

- جلسة الزيت عبارة عن عملية تجميل الأظافر فهي عبارة عن وصفة منزلية بدون إنفاق ثروات طائلة في المنتجعات الصحية. هي فقط خطوات بسيطة يمكنك اتباعها، بطريقة سهلة من أجل الحصول على أظافر قوية ليست هشة وناعمة وجذابة، هي واحدة من أكثر العلاجات المكلفة والفاخرة في صالونات التجميل، ومن أفضل الطرق لتدليل أظافرك ولتغذية بشرتك.

فوائد جلسة الزيت الساخن للأظافر

- تساعد في العناية بالأظافر، وإزالة السموم من الأظافر، وتشقق الأظافر والجلد الذي يساعدها على النمو بشكل أسرع.

- تساهم مجموعة الزيوت في بطء عملية الشيخوخة وظهور علامات تقدم العمر على اليدين والأظافر، وذلك عن طريق تغذية أظافرك وبشرتك من الداخل بالفيتامينات والمعادن اللازمة التي تمنحها الحيوية واللمعان.

- تساعد الزيوت على ترطيب عميق للأظافر من الداخل ، إضافة إلى ترطيب البشرة التي تضررت بسبب الاستخدام المنتظم لمساحيق الأكريليك ومواد التلميع الجل.

- تعمل الزيوت على زيادة مرونة الأظافر واللمعان والحيوية.

- ستعمل مجموعة الزيت الساخن على تطهير أظافرك وتتغلغل جميع المكونات داخل أنسجة البشرة.

- تمنح الزيوت يديك توهجًا يساعدك على تحسين ملمس البشرة عن طريق تغذيتها.

- التدليك بمجموعة الزيوت يعمل على تنشيط وتحسين الدورة الدموية في الأظافر والبشرة، ويعمل كتقنية تكميلية تعمل على تحسين صحة الجلد.

- تقوم جلسة الزيوت على تقوية الأظافر وتجعلها أقل هشاشة وتمنعها من التكسر والتشقق والانكسار خاصة أن كثير من الفتيات تعاني من كسر الأظافر بشكل مفاجئ.

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