الجلسرين للتخلص من ترهلات العنق

العنق من أكثر المناطق التي تظهر عمر المرأة، ويعاني كثيرٌ من السيدات ترهلات في منطقة العنق وظهور التجاعيد، وهي مشكلة تضر إطلالتهن وتجعلهن يبحثن عن حل لهذه المشكلة مهما كلفهن الأمر.

وهنا نُقدِّم إليكِ الحلَّ في خلطة سحرية من الطبيعة تساعدكِ على شدِّ ترهلات العنق وتجعلكِ تظهرين بمظهر أنيق وساحر، فتعرَّفي معنا على هذه الخلطة.

الجلسرين والدقيق

- اخلطي ملعقة صغيرة من الجلسرين وبياض بيضة مع ملعقة صغيرة من الدقيق حتى يصبح مزيجًا متجانسًا بقوام كريمي، ضعيه على بشرتكِ من الفك حتى الصدر لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي رقبتكِ بماء فاتر ومن ثم بماء بارد.

- كرِّري هذا القناع مرتين أسبوعيًّا على الأقل وسوف تشعرين بفرق واضح.