فوائد الرمان للشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 03:16 مساء

يحتوي الرمان على فيتامينات «ج»، و«ك»، و«هـ»، وكذلك هو غني بالمعادن، كالبوتاسيوم وحمض الفوليك؛ ما يجعله من الفواكه التي تقدم للجسم فوائد صحية عديدة.

وكذلك لا يخلو الرمان بمختلف مكوناته وأجزائه من الفوائد الجمالية خاصة للشعر والبشرة، حسب «سوبر ماما».

ومن فوائد الرمان للشعر ما يلي:
يحفز نمو الشعر: يقلل تساقط الشعر ويحفز نموه بسبب احتواء بذوره على حمض البونيك، الذي يحسن الدورة الدموية بفروة الرأس، وبالتالي يزداد الدم الحامل للأكسجين والغذاء للبصيلات، إضافة إلى غنى الرمان بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر.

يزيل تشابك الشعر: إذا كنتِ تشكين من تشابك شعركِ أو صعوبة تمشيط شعر ابنتك يوميًّا، فيمكنكِ استخدام وصفات الرمان للشعر لتسهيل تصفيفه، فهو يرطب البصيلات ويزيل الهيشان والتشابك، ويضفي لمعانًا وبريقًا على الشعر، ويجعله ناعمًا.

يحمي الشعر من الحرارة: إذا كنتِ تستخدمين أدوات تصفيف الشعر باستمرار، فحتمًا سيتلف الشعر ويصبح مجهدًا، لذلك يمكنكِ وضع عصير الرمان قبل استخدام مكواة الشعر أو السيشوار (مجفف الشعر) ليحميه من التأثير الضار للحرارة.

يزيل التهاب فروة الرأس: يتميز الرمان بخواصه المضادة للالتهاب، لاحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تقلل الاحتكاك والالتهاب والاحمرار بفروة الرأس.

يعالج القشرة: يعادل الرمان حموضة فروة الرأس، وبالتالي يزيل الزيوت الزائدة والمتراكمة التي تسبب انسداد المسام وزيادة القشرة، إضافة إلى خواصه المضادة للميكروبات، فهو يقتل الفطريات المسببة للقشرة.

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