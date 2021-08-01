تارا عماد الوجه الجديد لمجموعة «عزة فهمي» الصيفية

آخر أعمال تارا عماد كان مسلسل «موسى» (خاص لـ بوابة الوسط)

تتعاون الممثلة المصرية تارا عماد مع مصممة المجوهرات الشهيرة عزة فهمي، لتصبح الوجه الجديد لأحدث مجموعاتها لصيف 2021 والتي أطلقتها فهمي في حملة تحمل عنوان «النور».

وفي تجربة بصرية ثريّة، تنعكس فيها الألوان المبهجة على وجهها لتجعله أكثر جاذبية، وبأدائها المتميز المفعم بالحيوية من خلال الفيديو الدعائي الخاص بالحملة الجديدة، ترشدنا تارا عماد إلى المعنى الخاص بكل قطعة من المجوهرات على حدا، من بينها الحماية، الاتزان، الخير، والتي جاءت جميعها تحت مظلة المعنى الأشمل للمجموعة وهو «النور».

تارا عماد ممثلة مصرية، انطلقت في عالم التمثيل بمسلسل «الجامعة» (2011) الذي ضم ممثلين شبابًا من أنحاء العالم العربي، لتشارك بعدها في عدة أعمال منها مسلسلات «صاحب السعادة» أمام النجم الكبير عادل إمام، وكذلك «لمعي القط»، «بين السرايات»، و«ونحب تاني ليه»، وأفلام مثل «تراب الماس»، «الكويسين»، «الفيل الأزرق 2»، و«122».

أحدث أدوار تارا عماد مشاركتها في بطولة مسلسلي «موسى» مع محمد رمضان ومن إخراج محمد سلامة، و«ضد الكسر» مع نيللي كريم ومن إخراج أحمد خالد، واللذين عُرضا في موسم رمضان 2021.