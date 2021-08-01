فوائد زيت الخروع المذهلة للوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 01:29 مساء

يتميَّز زيت الخروع بقوام عسلي، ويُستخرج من حبوب نبات الخروع المحمل بالعناصر الغذائية والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين «هـ».

ويحظى الخروع بشعبية كبيرة بفضل تعدد استخداماته؛ لذا فهو مكون أساسي في مختلف منتجات العناية بالبشرة والشعر، وفق «سوبر ماما».

إليك أهم فوائده
منع التجاعيد: يحتوي زيت الخروع على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك، ما يمنع ظهور التجاعيد مبكرًا.

محاربة حب الشباب: يمتلك زيت الخروع خصائص مضادة للجراثيم؛ إذ يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

تقليل الانتفاخ: يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للالتهابات، التي يمكن أن تقلل التورم والانتفاخ وحجم البثور الملتهبة وأكياس العين أيضًا.

الترطيب: يحافظ زيت الخروع على بشرتك لتبدو شابة ولامعة وصحية.

تعزيز صحة الجلد بشكل عام: زيت الخروع من أهم الزيوت النباتية المليئة بالأحماض الدهنية الصحية، الضرورية للحفاظ على صحة الجلد.

محاربة جفاف الشفاه: زيت الخروع عنصر شائع جدًا في كل من أحمر الشفاه ومرطبات البشرة، فإذا كان لديك شفاه جافة، تجنبي تلوينها واستخدمي زيت الخروع، ولتحصلي على أفضل مذاق امزجيها بزيت جوز الهند.

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