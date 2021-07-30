أيهما تختارين.. قطنا أم كتانا؟

هناك فرق بين القطن والكتان (أ ف ب)

من المعروف أنه لا تخلو خزانة ملابس أي رجل أو امرأة مِن الملابس القطنية أو الملابس المصنوعة مِن الكتان.

ويظل السؤال الشائع قائمًا أيهما أفضل هل هوالقطن أم الكتان، وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة؛ حيث سنتعرف على الفرق بين القطن والكتان لتتمكني مِن اتخاذ القرار بنفسك، وفق «الفراولة».

فروق بين الوعين:

1- يمتاز قماش الكتان عن القطن بنسيجه القوي؛ حيث أن نسيج الكتان أكثر قوة مِن نسيج القطن وبشكل ملحوظ.

2- لكن ومِن حيث المرونة فالفائز في المقارنة هو القطن؛ حيث يتمتع القطن بمرونة ونعومة عالية للغاية مقارنةً بالكتان.

3- ومِن حيث التحمل يظل القطن منتصرًا؛ حيث إن القطن أكثر تحملاً عن الكتان، فهو يتحمل عمليات الغسيل والكي المتكررة دون أن يتأثر بأي شكل مِن الأشكال، على عكس الكتان الذي يتطلب عناية خاصة.

4- الكتان هوأحد أفضل الأقمشة التي يُمكن استخدامها في فصل الصيف؛ حيث يمنح الجسم شعورًا رائعًا بالبرودة، إلا أن القطن يُعد أحد أفضل الأقمشة التي يُمكن استخدامها طوال العام سواء صيفًا أو شتاءً؛ حيث يتمتع القطن بدرجة عالية مِن المرونة والقدرة على تحمل درجات الحرارة المختلفة.

وكما هو واضح مِن الفرق بين القطن والكتان، فإنه وبالرغم مِن المزايا العديدة التي يتمتع بها الكتان؛ فإن القطن لا يزال الأفضل على الإطلاق والأكثر اكتساحًا طوال العام سواء في الصيف أو الشتاء.