نصائح للعناية بالبشرة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 02:55 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تقع البشرة فريسة للجفاف والبثور والتصبغات اللونية والشحوب بفعل درجات الحرارة المرتفعة لفصل الصيف، ولمواجهة ذلك تقدِّم ناعومي بيل، خبيرة تجميل الوجه، بعض النصائح للعناية بالبشرة، وفق موقع «24».

الترطيب:
يساعد الماء في الحفاظ على توازن الرطوبة للجسم والبشرة، كما يساعد أيضًا في عملية إزالة السموم من جميع أنحاء الجسم. تأكدي من شرب أكثر من 10 أكواب من الماء كل يوم، وذلك لمنع الإصابة بالجفاف.

الحماية من الشمس:
لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ينبغي استعمال كريم حماية من الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا يقل عن 30، مع مراعاة تطبيقه بسخاء كل ساعتين.

التقشير:
يساعد التقشير على إزالة الجلد الباهت والميت؛ لذا فإن إضافة مقشر إنزيمي مرة واحدة في الأسبوع إلى نظام العناية بالبشرة في المنزل سيفعل المعجزات لبشرتك.

قللي من الماكياج:
قللي من مكياجك خلال فصل الصيف وأضيفي الكثير من مرطب الشفاه إلى روتينك للحفاظ على مسامك نظيفة وليونة شفتيك.

مرطب خفيف:
ينبغي خلال فصل الصيف استخدام مرطب خفيف الوزن وغير دهني بدلًا من مستحضرات العناية الشتوية الغنية بالدهون.

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