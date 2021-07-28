غسول خل التفاح للتخلص من البثور

نقدم إليك طريقة تحضير غسول طبيعي في المنزل للتخلص من البثور وإعادة نضارة البشرة، من خل التفاح المفيد لنضارة البشرة.

ويعمل هذا الغسول على مهاجمة الجراثيم التي تمنع حب الشباب أو البثور عن طريق الحفاظ على مسام البشرة خالية من البكتيريا والزيوت المتراكمة.

إضافة إلى أنه علاج طبيعي فعال لمحاربة علامات الشيخوخة، فالكبريت في خل التفاح يساعد في تخفيف العلامات إلى حد كبير.

وإليك طريقة تحضير الغسول لتعديه في منزلك وتستخدميه بشكل يومي لبشرة مشرقة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:

- ملعقة كبيرة من خل التفاح.

- 3 ملاعق كبيرة من الماء.

قومي بغسل الوجه بحيث يتم ترطيبه، اخلطي خل التفاح مع الماء في وعاء صغير، ثم قومي بغمس قطعة من القطن في الخليط ومن ثم تطبيقها من خلال تدليك الوجه بها.