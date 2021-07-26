اعتني ببشرتك على طريقة أنجلينا جولي

باعتبارها واحدة من أجمل نساء العالم، تحرص النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie، على الظهور دائما ببشرة مشرقة ومتوهجة، من خلال اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، فضلا عن بعض الخلطات والوصفات الطبيعية.
تؤمن أنجلينا كثيرا بمظهر الوجه الطبيعي مع لون ملمع شفاه قريب من لونهما وبالفستان الأسود مع أحمر شفاه باللون الأحمر فقط. أنجلينا هي سيدة البساطة والإطلالات المؤثرة وصاحبة نصيحة «اجعلي روتين العناية بجمالك طبيعيا وبسيطا قدر الإمكان».
ولتتمتعين ببشرة صافية ونقية قدر الإمكان، يمكنك الاستفادة من نصائح النجمة العالمية أنجلينا جولي:
واقي الشمس وترطيب البشرة صباحا:
- تعتبرالنجمة أنجلينا جولي الواقي الشمسي أمرا أساسيا للحفاظ على شباب طويل الأمد للبشرة، خصوصا إذا ما بدأت المرأة باستخدامه في سن صغيرة، كون أشعة الشمس تترك مع الوقت آثارا ضارة كثيرة على البشرة، في مقدمتها التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة حول العين والفم، والتصبغات.
تنظيف البشرة بغسول لطيف:
النصيحة الثانية من النجمة العالمية، للحفاظ على بشرة صافية نقية خالية من الحبوب، هي تنظيف البشرة جيدا باستخدام غسول لطيف على البشرة، حيث تستخدم مستحضرات مضادة للأكسدة، وأحيانا تستخدم حمض الجليكوليك وحمض الألفاهيدروكسي.
والأهم من ذلك كله بالنسبة إلى أنجلينا جولي هو التأكد من إزالة كل آثار الماكياج عن بشرة الوجه والعنق قبل الخلود إلى النوم.
قليل من الماكياج واستبداله بمنتجات طبيعية:
تتجنب أنجلينا جولي مستحضرات التقشير والمستحضرات التي تحتوي على الكثير من الكيماويات وتستبدلها بمستحضرات طبيعية، كما تحاول أن تظهر من دون ماكياج قدر المستطاع وتحرص على ترطيب بشرتها باستمرار.
فلا شك أن تطبيق الماكياج بشكل مبالغ فيه يترك مع الوقت آثارا ضارة على البشرة، لذلك تنصح النجمة أنجلينا جولي جميع النساء باستخدام القليل جدا من الماكياج، مما يحافظ على صحة البشرة ونضارتها.
وتكتفي أنجلينا جولي بوضع الكونسيلر في محيط العين لتمويه الهالات السوداء، وهي مشكلة تعاني منها غالبية النساء عموما والنجمات خصوصا.
ولا تضع ماكياج أبدا إلا عند العمل، وهذا سبب آخر لمظهر بشرتها الرائع. كما أنها تتقن إزالة الماكياج بالطريقة الصحيحة. وخبيرة تجميلها حذرة جدا بما تضعه على بشرة أنجلينا وتعتني بها خلال العمل.
تخفيف تصبغات الشمس وعلاجات البشرة:
رغم بلوغها سن السادسة والأربعين، فإن النجمة أنجلينا تحافظ على توهج وجمال بشرتها بعيدا عن الإفراط في اللجوء إلى علاجات البشرة، التي نعرف أنها كثيرة جدا.
وهي تنصح المرأة باستخدام علاجات البشرة ضمن نطاق ضيق منعا لأي آثار سلبية قد تتركها على البشرة فيما بعد.
وهي تؤكد أنها تلجأ من وقت إلى آخر، إلى العلاجات بالليزر لتفتيح المناطق الداكنة في وجهها، وتحديدا تقنية الضوء النبضي المكثف IPL.
وفي واحدة من لقاءاتها الإعلامية، قالت النجمة العالمية أنجلينا جولي: «خلال فترة حملي أصبحت بعض مناطق وجهي أغمق من المعتاد.. لذا كنت أقوم بعلاج IPL من فترة إلى أخرى».
وأضافت أنجلينا إلى مجلة InStyle، أنها تقوم بعلاج الليزر light laser resurfacing إلى جانب IPL.