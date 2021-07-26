اعتني ببشرتك على طريقة أنجلينا جولي

باعتبارها واحدة من أجمل نساء العالم، تحرص النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie، على الظهور دائما ببشرة مشرقة ومتوهجة، من خلال اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، فضلا عن بعض الخلطات والوصفات الطبيعية.

تؤمن أنجلينا كثيرا بمظهر الوجه الطبيعي مع لون ملمع شفاه قريب من لونهما وبالفستان الأسود مع أحمر شفاه باللون الأحمر فقط. أنجلينا هي سيدة البساطة والإطلالات المؤثرة وصاحبة نصيحة «اجعلي روتين العناية بجمالك طبيعيا وبسيطا قدر الإمكان».