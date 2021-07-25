القهوة والطماطم وملح البحر لمحاربة التجاعيد

فيما تنفقين المبالغ الكبيرة على علاجات فعالة لمكافحة التجاعيد ومنتجات العناية بالبشرة تؤخر الشيخوخة، هناك دائمًا بدائل حين يتعلق الأمر بالعناية الطبيعية للبشرة. وكلّ ما تحتاجين إليه لمحاربة التجاعيد بطريقة طبيعيّة موجود في منزلكِ.
في ما يلي قائمة من الأقنعة السهلة التحضير والتطبيق للمساعدة في مكافحة التجاعيد بطريقة طبيعية، ما يؤدّي إلى سلاسة البشرة وشبابها وذلك وفقا لموقع «جمالك».
هذه الأقنعة خالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة. للحصول على أفضل النتائج، قومي بها مرّتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
البيض والقهوة
- اخفقي بياض البيض في وعاء وأضيفي ربع ملعقة صغيرة من حبوب البن الطازج. اخفقي المزيج حتى تمتزج حبوب البن جيدًا مع البيض. بأصابعكِ النظيفة، استخدمي حركات دائرية لضمان سلاسة المزيج على وجهكِ. اتركي القناع ليجف لمدة 30 دقيقة ثم قشّريه عن جلدكِ.
- كل من مكوّنات هذا القناع تساعد على محاربة التجاعيد بطريقة طبيعيّة. بياض البيض يشد المسام ويترك بشرتكِ مشدودة. القهوة المطحونة تعمل باعتبارها مقشّرًا. وقد تبيّن أيضًا أنّ الكافيين يسهم في تقليل الالتهاب والاحمرار، ويخلصكِ من العيون المنتفخة والدوائر السوداء، ويحارب التجاعيد بطريقة طبيعيّة.
الحامض، السكّر، وزيت الزيتون
- اخلطي ملعقة واحدة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الحامض الطازج. أضيفي نصف ملعقة صغيرة من السكر واخلطي جيدًا. لمحاربة التجاعيد طبيعيًا، طبّقي الخليط مباشرة على وجهك باستخدام حركات دائرية لمدة 60 ثانية. اغسلي بعدها وجهك باستخدام الماء الفاتر وربّتيه ليجفّ.
- الحامض مليء بحمض الليمون، وعندما يقترن مع السكر، يصبح بمثابة مقشّر لطيف. يمكن لهذا الخليط محاربة التجاعيد بطريقة طبيعية لأنه يزيل الجلد الميت، ويسمح للبشرة الجديدة والصحّية بالنموّ. زيت الزيتون، المعروف أيضًا باسم «الذهب السائل»، مليء بعوامل تعزيز الشباب. النساء اللواتي يستخدمن زيت الزيتون بمثابة مزيل لمكياج العيون، تنخفض نسبة حصولهنّ على الخطوط الدقيقة حول منطقة العين. يساعد زيت الزيتون في محاربة التجاعيد بطريقة طبيعيّة لأنه يحتوي على مضادّات الأكسدة التي ترطب البشرة الجافة والتالفة. زيت الزيتون يساعد أيضًا في إعادة بناء حاجز الرطوبة المفقودة.
الطماطم وملح البحر
- اقطعي حبّة طماطم ناضجة في النصف. غطّي الجانب السفلي للنصف الأول في ملح البحر المطحون ناعمًا. الملح على الطماطم يمكنه محاربة التجاعيد بطريقة طبيعية لأنه يعمل مثل منطقة عازلة عند فرك جميع أنحاء وجهكِ. افعلي ذلك لمدة 60 ثانية على وجهكِ ورقبتكِ، ثم اغسلي وجهكِ بماء فاتر.
- منذ فترة طويلة يُشاد بخصائص الطماطم المضادة للشيخوخة، وبشكل أكثر تحديدًا، لقدرتها على محاربة التجاعيد طبيعيًا لأنها تحتوي على الليكوبين، وهو ما يجعلها حمراء. يساعد الليكوبين في حماية البشرة من أضرار أشعّة الشمس، كما أنه بمثابة SPF طبيعي.
- لنتيجة أكثر فعالية، اغلي الطماطم وسحقها ثم أضيفي الملح وافركي بها بشرتكِ. حين يُسخَّن الليكوبين، يصبح قادرًا على أن يتنقل خلال جلد جسمكِ بكامله.