القهوة والطماطم وملح البحر لمحاربة التجاعيد

فيما تنفقين المبالغ الكبيرة على علاجات فعالة لمكافحة التجاعيد ومنتجات العناية بالبشرة تؤخر الشيخوخة، هناك دائمًا بدائل حين يتعلق الأمر بالعناية الطبيعية للبشرة. وكلّ ما تحتاجين إليه لمحاربة التجاعيد بطريقة طبيعيّة موجود في منزلكِ.

في ما يلي قائمة من الأقنعة السهلة التحضير والتطبيق للمساعدة في مكافحة التجاعيد بطريقة طبيعية، ما يؤدّي إلى سلاسة البشرة وشبابها وذلك وفقا لموقع «جمالك».

هذه الأقنعة خالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة. للحصول على أفضل النتائج، قومي بها مرّتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.