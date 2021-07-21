كيفية تطويل الأظافر

(أرشيفية: الإنترنت)

توجد العديد من العوامل التي تحول دون نمو الأظافر بشكل صحي مثل التقصف، والتكسر، والهشاشة، ولعلاج ذلك نذكر فيما يلي أفضل العلاجات المنزلية لتحفيز نمو الأظافر بشكل سريع وصحي، بحسب موقع «موضوع»:

- الثوم

يندرج الثوم تحت قائمة العلاجات المنزلية الطبيعية لتحفيز نمو الأظافر وإطالتها والحفاظ عليها، حيث يحتوي بين مكوناته على مواد طبيعية مُضادة للالتهابات وأخرى مُضادة للميكروبات، ويُمكن الاستفادة منه في ذلك من خلال قطع فص من الثوم إلى نصفين ثم فرك الأظافر بهم جيدا والانتظار قليلا، كما يُمكن استبدال هذه الطريقة بأخرى من خلال هرس عدّة فصوص من الثوم لصٌنع عجينة يتم توزيعها على الأظافر وتركها لمدّة خمس دقائق، ويُفضل تكرار هذه الوصفة لمدّة أسبوع للحصول على نتائج مُثلى.

- البيوتين

يُستخدم المُكمل الغذائي بيوتين لتحفيز نمو الأظافر، ومنعها من التقصف، ويُباع البيوتين في العديد من مخازن بيع الأغذية الصحية، أو الصيدليات، وتجدر الإشارة إلى أنَّه يجبُ عدم تناول جُرعات كبيرة من البيوتين دون استشارة الطبيب، ويُمكن الحصول على البيوتين من مصادره الطبيعية مثل الحليب، وحبوب الذرة، والشعير، والبروكلي، والأفوكادو، وصفار البيض، والأجبان، والصويا، والدجاج، والأسماك.