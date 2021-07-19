ماركة «إترو» الإيطالية تنضم إلى «إل في إم إتش»

الملياردير الفرنسي برنار أرنو في باريس، 21 يونيو 2021 (أ ف ب)

استحوذ الملياردير الفرنسي برنار أرنو على جوهرة الأزياء الإيطالية «إترو» عبر صندوق الاستثمار «إل كاترتون» الذي شاركت «إل في إم إتش» في تأسيسه، وفق بيان صدر، الأحد، عن الدار الإيطالية.

وجاء في البيان أن «إل كاترتون ستشتري أغلبية الأسهم في الشركة، في حين أن عائلة إترو ستحتفظ بأقلية الأسهم، وهي حصة وازنة.. وسيتولى مؤسس إترو، جيرولامو إترو، رئاسة الشركة»، وفق «فرانس برس».

ويتولى إدارة هذه الماركة التي أسست في ميلانو سنة 1968 على يد جيرولامو إترو كصانع أنسجة في بادئ الأمر قبل أن تخوض غمار تصميم الأزياء الجاهزة أولاد المؤسس الأربعة.

وقال جيرولامو إترو في بيان «سيطلق التعاون مع إل كاترتون في رأينا حقبة جديدة للنمو ولتعزيز دور إترو باعتبارها من ماركات الموضة الأكثر استدامة وتألقا». ومن المرتقب إنجاز الصفقة «بحلول نهاية العام».

«إل كاترتون» هي شركة استثمار أتت ثمرة تعاون بين «كاترتون» وعملاق السلع الفاخرة «إل في إم إتش» ومديره برنار أرنو.

وتملك «إل في إم إتش» عدة علامات إيطالية فاخرة، بينها «فندي» و«بولغري».

أما «إترو»، فهي تضم 140 متجرا حول العالم تبيع فيها ملابس للرجال والنساء، فضلا عن أكسسوارات وعطور ومنتجات أخرى البعض منها تزييني. وهي معروفة خصوصا باستخدامها الكشمير ونقشات البيزلي.

واشترت «إل كاترتون» في فبراير أغلبية الحصص في ماركة الصنادل الشهيرة «بيركنستوك»، رافعة قيمة العلامة الألمانية إلى حوالى 4 مليارات يورو.