الفحم للعناية ببشرتك في العيد

يُعتبر الفحم من أقلّ العناصر انتشارًا في منتجات العناية بالبشرة، رغم خصائصه المذهلة في تطهير البشرة والعناية بها، فقد تجدينه في الصيدليّات بسهولة، على شكل كبسولات يمكنكِ مزجها مع منظّفك الخاص، أو عن طريق إضافته إلى أحد الأقنعة، التي تفضّلينها، للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونضارة.



إليكِ أهمّ استخدامات كبسولات الفحم للعناية بجمالك احرصي على اتباعها للعناية ببشرتك قبل العيد:

قناع للبشرة:

- قومي بمزج كبسولة من الفحم، مع ملعقة من الألوفيرا في وعاء، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- ابدئي بوضعها على بشرتك بواسطة فرشاة الوجه، مع تجنّب منطقة العين.

- اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.

- كرري ذلك مرتين أسبوعيًّا، لتحصلي على بشرة نضرة خالية من الأوساخ.

للتخلّص من البثور المزعجة:

- قومي بخلط كبسولة من الفحم، مع ملعقة من زيت الجوجوبا، أو بذور العنب، وقطرتين من زيت شجرة الشاي.

- ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.

- كرري ذلك مرتين يوميًّا، لتحصلي على بشرة خالية من البثور.

تطهير البشرة:

- قومي بمزج كبسولة من الفحم، مع ملعقة من مسحوق الطين المناسب لنوع بشرتك، وملعقة من زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون.

- ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه من عشر دقائق إلى ربع ساعة.

- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرتين أسبوعيًّا لضمان التطهير العميق لبشرتك.