أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان «كان»

درة (الإنترنت)

عاد مهرجان كان السينمائي بقوّة من جديد في نسخته الـ74 التي تمتد من 6 حتى 17يوليو، بعد غياب قصير بسبب انتشار وباء كورونا.

وتحفل السجادة الحمراء بإطلالات مختلفة للنجمات والفاشينيستا العربيات والعالميات، وفق «جمالك».

وهنا في أبرز الإطلالات طيلة فترة مهرجان كان السينمائي 2021، كان للنجمات والفاشينيستا العربيات حضور لافت على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. درّة زروق مثلاً، اختارت فستانا من رامي قاضي يتميّز بلونه الفضي المائل إلى الميتاليك، كما قصّته التي تأتي على شكل كورسيه في القسم العلوي. كمّلت إطلالتها بمجوهرات من شوبارد Chopard. أما من الناحية الجمالية، فاختارت درة زروق تسريحة الكعكة المنخفضة مع المكياج السموكي القوي.

من أكثر الإطلالات التي لفتت الأنظار على السجادة الحمراء كانت إطلالة فاطمة المؤمن؛ حيث اختارت فستانا باللون الزهري من رامي قاضي تميّز بقصته التي تأتي على شكل كورسيه في القسم العلوي والقماش المنتفخ والمرفق بالريش في القسم السفلي. لتكمّل إطلالتها اختارت مجوهرات من أقراط وعقد من ميسيكا . أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة الشعر المموج مع المكياج الناعم.

ننتقل إلى بيلا حديد التي اعتمدت واحدًا من أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء هذه السنة في اليوم السادس من المهرجان، حيث اختارت فستانا أسود خاطفا للأنفاس من Schiaparelli مرفقا بعقد مطلي بالذهب يكمّل التصميم عند منطقة الصدر ويأتي على شكل شجرة تشبه بغصونها الممرات الهوائية للرئتين. اختارت بيلا حديد مع الفستان مجوهرات من شوبارد Chopard واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة مع المكياج السموكي.

أما عارضة الأزياء Candice Swanepoel فمن أجمل الإطلالات التي اختارتها كان جمبسوت من Etro اعتمدته في افتتاح مهرجان كان السينمائي. تميّز التصميم بالحبيبات البراقة التي غطّته بالكامل، هذا بالإضافة إلى الأكمام الطويلة المرفقة بالشراشيب من الأسفل. لتكمّل إطلالتها، اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل مع المكياج السموكي الناعم جدًا.

بيلا حديد (الإنترنت)

ريا أبي راشد (الإنترنت)

فاطمة المؤمن (الإنترنت)