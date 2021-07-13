طرق طبيعية لتدليل البشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة بها في فصل الصيف بسبب زيادة الدهون بها، لذلك نقدم إليكِ طرقًا طبيعية للعناية بيها وتدليلها، تعلميها معنا وفقًا لموقع «ليالينا».

عصير ليمون للبشرة الدهنية

- يضيء عصير الليمون بشرتك على الفور، يعمل حمض الستريك أيضًا كعقار قابض، مما يساعد على توحيد لون البشرة الدهنية والتحكم فيها.

- ضعي مزيجًا من ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر على بشرتك باستخدام كرة قطنية واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

الزبادي لترطيب البشرة الدهنية

- تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وامتصاص الدهون الزائدة.

- ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد.

بياض البيض للعناية بالبشرة الدهنية

- مع احتوائه على نسبة عالية من فيتامين «أ»، يمكن أن يجفف بياض البيض الشوائب، بالإضافة إلى لون البشرة الدهنية وشدها.

- إذا لم يكن لديك حساسية من البيض يمكنك استخدام بياض البيض على النحو التالي.

اخفقي بياض بيضة واحدة حتى تتماسك على بشرتك، واتركيها تجف ثم اغسليها بالماء الدافئ.

قناع الوجه بالليمون وبياض البيض

- بياض البيض، اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، يمدد على وجهك ويترك ليجف ويغسل بالماء الدافئ

الخيار للبشرة الدهنية

- يحتوي الخيار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A وC والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فالخيار هو مثالي للحفاظ على البشرة الدهنية تحت السيطرة.

- قبل النوم، قطعي خيارًا طازجًا إلى شرائح، وافركي بلطف على وجهك واتركيها طوال الليل واشطفيها في الصباح بالماء الدافئ.

خل التفاح لترطيب البشرة الدهنية

- واحدة من الفوائد العديدة لخل التفاح هي قدرته على ترطيب البشرة الدهنية وتوحيدها. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ستساعدك على تجنب ظهور الحبوب بسبب تراكم الزيت الزائد، للحصول على تونر للبشرة الدهنية، خففي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء المقطر. ضعيه على بشرتك باستخدام كرة قطنية واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

الصبار لترطيب البشرة الدهنية

- يشتهر الصبار بعلاج حروق الشمس، ولكنه مثالي أيضًا لعلاج البشرة المعرضة لحبِّ الشباب بسبب خصائصه المضادة للميكروبات. يمكن أن يساعد أيضًا في امتصاص الزيت الزائد من بشرتك.

- ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار على وجهك 2-3 مرات في اليوم، أو يمكنك وضعه قبل النوم وتركه طوال الليل.

