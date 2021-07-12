خطوات تجديد الكولاجين في البشرة

الكولاجين هو عنصر أساسي في الحفاظ على جمال ونضارة ومرونة البشرة، كما أنه بروتين يحتوي على كمية كبيرة من أحماض الهيدروكسي برولين والهايدروكسيلين اللذين يؤمّنان المرونة والقوة للأنسجة ويعملان على إصلاح الخلايا الجلديّة التالفة.

لذلك نقدم لكِ المصادر الطبيعية للكولاجين الموجودة في المأكولات، أضيفي هذه المصادر إلى نظامكِ الغذائي وستلاحظين تحسّنًا كبيرًا في نضارة البشرة وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

الخضروات الورقية لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- تؤدي الخضروات الورقية خاصةً مثل: السبانخ، والسلق إلى زيادة مستويات الكولاجين، وذلك لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة، مثل: اللوتين Lutein والتي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

اللحوم البيضاء لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- اللحوم البيضاء في الدواجن تحتوي على كميات وفيرة من الكولاجين الطبيعي، إذ من خلال إدخالها إلى نظامكِ الغذائي ستعززين من كمية الكولاجين في الجسم، وبالتالي ستحافظين على نضارة البشرة.

المأكولات البحرية لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- أدخلي المأكولات البحرية كلأسماك والمحار إلى نظامكِ الغذائي، فهي تحتوي على نسبة جيدة من الكولاجين في عظامها وأربطتها، وهو أكثر أنواع الكولاجين سهولة في الامتصاص.

بذور الكتان والحبوب لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- تحتوي بذور الكتان على الأوميغا 3 الذي يعزز إنتاج الكولاجين. أضيفي أيضًا زيت بذر الكتان، السلمون، التونة والمكسّرات النيئة إلى حميتكِ الغذائيّة.

هي مصادر غنيّة بالأحماض الدهنيّة غير المشبعة التي تعزّز إنتاج الكولاجين وتحافظ عليه في الجلد.

- تناولي الحبوب والبقول ومنتجات الصويا، فهي تحتوي على حمض الهيالورنيك الذي يدخل ضمن عمليّة إنتاج الكولاجين في الجلد. هذا الحمض موجود أيضاً على شكل مكمّل غذائي لكنّنا وكالعادة ننصحكِ باستشارة الطبيب قبل إضافة أي نوع كبسولة إلى حميتكِ.

بياض البيض لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- من المهم تناول بياض البيض الذي يحتوي على كميات كبيرة من البرولين Proline وهو من أهم الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين في الجسم.

الثوم لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- الثوم هو غني بمادة الكبريت وبعض الأحماض الطبيعية التي تعالج تلف البشرة وتعزز إنتاج الكولاجين في البشرة. إذًا أضيفي الثوم إلى المأكولات والسلطة لكي ترفعي كمية الكولاجين في الجسم.

فيتامين سي لإنتاج الكولاجين بشكل طبيعي

- يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في عملية إنتاج الكولاجين، ويمكن الحصول عليه من خلال العديد من المصادر الطبيعية، مثل: البرتقال، والجريب فروت، والليمون الحامض، والفراولة، الطماطم، والفلفل الحلو، والتوت بأنواعه. إذًا احرصي على تناول كميّات كبيرة من الفواكه والخضار الغنيّة بالفيتامين C. هذه المأكولات بالتحديد تعزّز إنتاج الكولاجين في البشرة بفضل غناها بالفيتامين C الذي يعمل على تحويل مادتي البرولين واليسين الموجودتين في الجسم إلى كولاجين.

يمكنكِ تعزيز كمية الكولاجين في البشرة من خلال تحضير الأقنعة الطبيعية في المنزل، تعرفي على بعضها معنا.

قناع البيض وعصير الليمون

المكونات

- بياض بيضة واحدة (يفضل البيض العضوي)

- 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (أيضًا يفضل أن يكون ليمون عضوي)

طريقة التحضير واستخدام الماسك

- ضعي بياض البيض في وعاء وأضيفي عصير الليمون.

- امزجي المكونين باستخدام شوكة ولكن من دون أن يتحول المزيج إلى رغوة، فقط إلى الدرجة التي يصبح بها متجانسًا.

- اغسلي وجهك جيدًا وجففيه باستخدام منشفة نظيفة ثم ضعي القناع بواسطة قطعة قطن مخصصة للمكياج نظيفة لم يسبق لك استخدامها.

- دعي المزيج يجف على بشرة وجهك لمدة 15 دقيقة.

- اغسلي وجهك بماء دافئ لتسهيل عملية تنظيفه لأن البيض يصبح لزجًا ولاصقًا على البشرة، وأخيرًا ضعي المرطب.

- كرّري هذا العلاج مرتين أسبوعيًا وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ولونها متجانس ومنتفخة.

قناع الجزر والعسل

المكونات

جزرة مسلوقة

ملعقتان كبيرتان من العسل

1/4 فنجان من الزبادي

طريقة التحضير واستخدام الماسك

- ضعي جميع المكونات في الخلاط للحصول على خلطة لزجة.

- على بشرة نظيفة ضعي هذا الماسك مع التدليك برفق.

- يُترك القناع على الوجه لمده 15 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

- اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

- كرّري هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية للغاية.

