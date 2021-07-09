جان بول غوتييه: أصبحت أحب الموضة كمتفرج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 02:44 مساء
المصمم جان بول عوتييه محمولاً بعد عرضه الأخير للأزياء الراقية في باريس في 22 يناير 2020 (أ ف ب)

«أحب الموضة كمتفرج»، هذا ما كشفه المصمم الفرنسي، جان بول غوتييه، خلال وجوده في كواليس العرض الأول الذي أقامته داره، لأزياء من تصميم ضيفتها اليابانية شيتوسيه إيبه.

واعتزل جان بول غوتييه التصميم في يناير 2020، من خلال عرض فخم أقامه في «تياتر دو شاتليه» بباريس في نهاية سنته الخمسين في المهنة، لكنه مع ذلك لم يبتعد عن الموضة. وفي نهاية مايو الفائت، أعلنت دار جان بول غوتييه للأزياء أنها ستعاود إنتاج الملابس الجاهزة من خلال تشكيلات تتعاون فيها مع مصممين شباب، ارتكزت أولها على القميص البحرية التي اشتهرت بها الدار، وفق «فرانس برس».

ولم يخرج غوتييه من الكواليس ليرحب بالجمهور إلى جانب المصممة اليابانية، خلال عرضها الذي يشكل جزءا من اسبوع الأزياء الراقية (هوت كوتور) المقام حاليا في باريس، لكنه استقبل معجبيه في الكواليس بعد العرض.

وتتشابه اللغة التصميمية لغوتييه وشيتوسيه إيبه في كثير من الجوانب، وقد وقع اختياره عليها لتكون أول من يتولى التصميم من بعده، عندما كان يتسوق في متجر لعلاماتها التجارية «ساكاي» في طوكيو.

وقال: «شئت أن تأتي بعدي امرأة. أحضرت معها ثقافتها اليابانية التي تشعر بها في الأحجام. هذا رائع، إنه صوت جميل جدا»، مبديا سروره بالنتيجة.

أما شيتوسيه إيبه فكشفت من وراء الكواليس، باللغة اليابانية ومع الاستعانة بمترجم، أن جان بول غوتييه أعطاها تفويضا مطلقا، وقال لها إن «التصميم مسألة حرية». وأكد غوتييه ذلك، قائلا: «لم أعطها أي تعليمات على الإطلاق! فهي عملت استنادا على الأرشيف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حصر دواء أميركي لـ«ألزهايمر» على فئة واحدة.. ما هي؟