ما هي الأقمشة المناسبة للربيع؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 02:23 مساء
الأجواء الربيعية معتدلة إلى حد ما وتناسبها أقمشة عديدة (الإنترنت)

تبدأ الأجواء في الربيع بالاعتدال، ولكنها قد تميل لأن تكون حارة بعض الشيء.

وهذا الأمر يحتاج منكِ لاختيار ملابس بخامات مناسبة تساعد على حرية الحركة، وفي الوقت نفسه تمتص العرق، ولا تسبب تحسس الجلد، وفق «سوبر ماما».

تعرفي فيما يلي إلى أنواع الأقمشة المناسبة للربيع:

الأقمشة القطنية: الأكثر تفضيلًا لموسم الربيع بسبب ملمسها المريح، وامتصاصها العرق، ونعومتها على الجلد، ما يجعلها الأنسب لفصل الربيع، ولكن يعيبها أنها قد تتسع مع الغسيل المتكرر، وتناسب الإطلالات الكاجوال والنهارية.

الكتان: رغم أنه قد لا يمنحكِ حرية الحركة تمامًا، خاصة في التنانير، فهو مناسب للعديد من استايلات الملابس - بما فيها الرسمية - فتجدين منه القمصان الأنيقة والجواكت والبناطيل الكلاسيكية، ويتوافر العديد من الملابس الكتان المناسبة للإطلالات الكاجوال، ويعيبه فقط أنه قد يتجعد بشدة مع الغسيل ويحتاج للكي.

الجيرسيه: من الخامات المريحة والعصرية، ويوجد في عديد من القطع، أبرزها الفساتين والتنانير والبناطيل الواسعة المنقوشة وغيرها، وهو مثالي لفصل الربيع، إذ يمنحكِ حرية الحركة، ويكون ناعمًا على الجلد وخفيفًا، ما يجعله مناسبًا عند ارتفاع درجة الحرارة، ويعيبه فقط أنه قد يفقد رونقه، ويتغير حجمه مع الغسيل، ولا يتحمل الاستخدام الثقيل، كالقطن والكتان.

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