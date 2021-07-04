سر وضع مستحضرات العناية بالبشرة في الثلاجة

الثلاجة حيلة كلاسيكية رائعة لحفظ مستحضرات العناية بالبشرة (الإنترنت)

تنتشر ثلاجات مستحضرات العناية بالبشرة بين الفتيات، فهن يحرصن على وضع المستحضرات الخاصة بهن في ذلك الجو البارد.

في الحقيقة إن وضع مستحضرات العناية بالبشرة في الثلاجة يُعدّ حيلة كلاسيكية ولكنها رائعة، حسب «فستاني».

ببساطة لا يمكنك تطبيق المكياج قبل استخدام التونر ولوشن أو مرطب البشرة، ما يعني أنها هي طبقة الأساس التي يُبنى عليها المكياج.

إذًا ما رأيك أن تكون طبقة الأساس هذه درع واقية لحماية بشرتك من حرارة الصيف.

فمع استخدام هذه المستحضرات فور خروجها من الثلاجة تعمل فورًا على غلق مسام الوجه وجعله يشعر بالبرودة، مما يعني أنه لن يتعرق بسهولة تمامًا.