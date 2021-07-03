فوائد الزبيب الأسود لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 02:24 مساء

قد تندهشين عند معرفة أن الزبيب الأسود مصدر غني بعديد من الخواص الصحية الفعّالة للجسم والبشرة والشعر كذلك، فيحتوي على نسبة عالية من المركبات الطبيعية التي تحسن ملمس البشرة والشعر.

إليكِ أهم فوائد الزبيب الأسود للبشرة وأضراره، حسب «سوبر ماما».

الفوائد:
تنقية البشرة من السموم: البشرة الخالية من العيوب حلم كل امرأة، لكن غالبًا ما يصعب علينا الحفاظ على ذلك مع مواجهة العوامل البيئية والتلوث بشكل يومي، يحتوي الزبيب الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية، ما يسرع عمل وظائف الكبد والكلى، فيساعد ذلك على تنقية الجسم والبشرة من الشوائب، بالتالي، يقلل من تأثير الشوارد الحرة في تلف البشرة وضمان تنقيتها من السموم.

الوقاية من الشيخوخة المبكرة: لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الأساسية، يحمي الزبيب الأسود خلايا الجلد من التلف الناجم عن التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس وعوامل التلوث، كما يرفع كذلك مناعة الجسم ويعزز مرونة الجلد من خلال تحفيز إنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين، بالتالي يجنبنا آثار الشيخوخة المبكرة على البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الحفاظ على نضارة البشرة: بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يعيد الزبيب الأسود نضارة البشرة وينقيها من الشوائب بشكل طبيعي وآمن تماما.

ترطيب البشرة بعمق: يحتوي الزبيب الأسود على نسبة عالية من الفيتامينات الأساسية للبشرة، مثل فيتامين (أ) وفيتامين (هـ)، ما يمدها بالترطيب العميق ويقيها من الجفاف الشديد.

الوقاية من سرطان الجلد: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب الأسود وخاصة الفينولات القوية على الوقاية من سرطان الجلد، وتعزيز مناعة الجسم ضد الإصابة بالعدوى الفطرية.

الوقاية من حب الشباب: إذا كنتِ ممن يعانون ظهور حب الشباب بشكل متكرر، فإن تناول الزبيب الأسود أمر ضروري، فيساعد محتواه الغني بفيتامين (ج) في منع ظهور الحبوب والبثور المزعجة، كما يتصدى للبكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل مسام الجلد ليمنع تراكمها.

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