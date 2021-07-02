فوائد مذهلة لحليب الإبل على بشرتك

يتميّز حليب الإبل بفوائده الجمالية الكثيرة خصوصا عند تطبيقه على البشرة.

من هنا، أصدرت بعض العلامات التجارية مستحضرات جمالية من صابونة، سيروم، كريم وغيرها، ترتكز بشكل أساسي على حليب الناقة وتساعد في الحفاظ على وإعادة نضارة البشرة، وفق «جمالك».

يحتوي حليب الناقة على ثلاثة أضعاف كميّة الفيتامين C بالمقارنة مع أنواع الحليب الأخرى. هذا الفيتامين هو مضاد للأكسدة ممّا يحفّز إنتاج الكولاجين، ويحافظ على رطوبة البشرة.

حليب الإبل غني بالأحماض الدهنية غير المشبّعة، والفيتامينات B التي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة، حماية البشرة من البكتيريا والمحافظة على صحّتها، لذلك يعمل حليب الإبل على علاج حب الشباب والتصبغات.

اللانولين والإيلاستين الموجودان في حليب الابل كفيلتان بمحاربة التجاعيد وتأخير الشيخوخة.

يحمي حليب الإبل من أشعّة الشمس، فالبدو كانوا يستخدمون هذا الحليب على بشرتهم كواقٍ من الشمس خلال رحلاتهم الطويلة.