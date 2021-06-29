أناقة ما بعد الجائحة في عرض أزياء

أمام جمهور في باريس، قدمت دار «هيرميس» الفرنسية عرض أزياء رجالية، تضمن مجموعة قطع تمزج بين الأناقة والراحة المطلوبة خلال حقبة ما بعد الجائحة.

وفي هذا العرض الذي أقيم، السبت، أمام جمهور ارتدوا معاطف سوداء في باحة مبنى «موبيلييه ناسيونال» التابع لوزارة الثقافة الفرنسية، تعاونت مصممة المجموعات الرجالية لدى «هيرميس» فيرونيك نيشانيان للمرة الثالثة مع المخرج المسرحي سيريل تيست، وفق «فرانس برس».

وقالت نيشانيان في كواليس الحدث «هذا عرض أزياء معزز مع عارضين حقيقيين وصحافيين حقيقيين وجمهور حقيقي. في الوقت عينه، نقوم بلعبة بالشاشات لنتيح رصد التفاصيل بدقة»، واصفة ذلك بأنه «قيمة مضافة».

وأشارت فيرونيك نيشانيان إلى أن «الأناقة الجديدة تُترجم من خلال قوام حر مع مزج للألوان والمواد». وقد كان زي الافتتاح في العرض خير دليل على هذا التوجه، وهو معطف من النايلون باللون الأخضر الشاحب ونسيج غبردين من القطن البيج وشورت برمودا مع حزام.

ولفتت المصممة إلى أن «الملابس القابلة للتحويل أساس الحداثة، أي الأشياء التي يمكن أن نصطحبها معنا خلال السفر».